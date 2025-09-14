Ціна "американської мрії" перевищила 5 мільйонів доларів: що в неї входить

У 2025 році вартість справжньої "американської мрії" сягнула 5 043 323 долари, тобто приблизно 207 973 197 гривень, що на 600 000 доларів більше, ніж у 2024 році, і майже на 50% більше, ніж два роки тому.

У суму 5 млн доларів входять передбачувані витрати на досягнення типових для американця цілей і важливих етапів за все життя, включно з весіллям, охороною здоров'я, виходом на пенсію, вихованням двох дітей і оплатою їхнього навчання в коледжі, купівлею нового автомобіля кожні п'ять років і придбанням будинку, пише New York Post.

Згідно з даними інвестиційного сайту Investopedia, торік мрія коштувала 4,4 мільйона доларів, а 2023 року — лише 3,4 мільйона доларів.

"Те, що більшість американців вважають основними фінансовими віхами у своєму житті, стає дедалі дорожчим, випереджаючи інфляцію, і, мабуть, для багатьох стає недоступним", — розповів автор звіту Калеб Сільвер.

Він пояснив, що цього року зростання цін частково було зумовлене тим, що Investopedia врахувала передбачувану пожиттєву вартість медичних послуг — 414 208 доларів США, — яку не було включено в попередні дослідження.

Тим часом, як підраховано, вихід на пенсію зараз коштує 1 636 881 долар США. Для виховання двох дітей протягом 18 років та їхнього навчання в університеті необхідно до 876 092 долари. За даними Investopedia, 2025 року середньостатистичний американець, як очікується, витратить 38 200 доларів на весілля, 39 381 долар на догляд за двома домашніми тваринами — кішкою і собакою та 180 621 долар на щорічну відпустку протягом життя. Крім того сім'я, яка купує 10 нових автомобілів протягом 50 років, тепер викладе $900 346 — майже на $90 000 більше, ніж минулорічна оцінка в $811 440 — через дорожчу страховку та інші витрати.

Порівняно з торішньою оцінкою в 929 955 доларів США, вартість купівлі та фінансування будинку вже становить 957 594 долари США, оскільки "постійне зростання цін на житло у поєднанні з високими ставками за іпотекою зробило мрію про володіння житлом дорожчою, ніж будь-коли", — ідеться у звіті.

"Хоча реальність така, що більшість із нас не заробить і близько 5 мільйонів доларів за всю свою дорослу трудову кар'єру, важливо зазначити, що мрія у кожного різна і має свій власний унікальний цінник", — зазначив Сільвер.

Водночас у 2025 році багато опитаних американців заявили, що їхні сім'ї вже або живуть цією мрією, або вважають, що це насправді досяжно.

