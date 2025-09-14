Цена "американской мечты" превысила 5 миллионов долларов: что в нее входит

В 2025 году стоимость настоящей "американской мечты" достигла 5 043 323 доллара, то есть примерно 207 973 197 гривен, что на 600 000 долларов больше, чем в 2024 году, и почти на 50% больше, чем два года назад.

В сумму 5 млн долларов входят предполагаемые расходы на достижение типичных для американца целей и важных этапов за всю жизнь, включая свадьбу, здравоохранение, выход на пенсию, воспитание двоих детей и оплату их обучения в колледже, покупку нового автомобиля каждые пять лет и приобретение дома, пишет New York Post.

Согласно данным инвестиционного сайта Investopedia, в прошлом году мечта обошлась в 4,4 миллиона долларов, а в 2023 году — всего в 3,4 миллиона долларов.

"То, что большинство американцев считают основными финансовыми вехами в своей жизни, становится все более дорогим, опережая инфляцию, и, по-видимому, для многих становится недоступным", — рассказал автор отчета Калеб Сильвер.

Он объяснил, что в этом году рост цен отчасти был обусловлен тем, что Investopedia учла предполагаемую пожизненную стоимость медицинских услуг — 414 208 долларов США, — которая не была включена в предыдущие исследования.

Между тем, как подсчитано, выход на пенсию сейчас стоит 1 636 881 доллар США. Для воспитания двоих детей в течение 18 лет и их обучения в университете необходимо до 876 092 долларов. По данным Investopedia, в 2025 году среднестатистический американец, как ожидается, потратит 38 200 долларов на свадьбу, 39 381 доллар на уход за двумя домашними животными — кошкой и собакой и 180 621 доллар на ежегодный отпуск в течение жизни. Кроме того семья, покупающая 10 новых автомобилей в течение 50 лет, теперь выложит $900 346 — почти на $90 000 больше, чем прошлогодняя оценка в $811 440 — из-за более дорогой страховки и других трат.

По сравнению с прошлогодней оценкой в ​​929 955 долларов США, стоимость покупки и финансирования дома уже составляет 957 594 доллара США, поскольку "постоянный рост цен на жилье в сочетании с высокими ставками по ипотеке сделал мечту о владении жильем более дорогой, чем когда-либо", — говорится в отчете.

"Хотя реальность такова, что большинство из нас не заработает и близко 5 миллионов долларов за всю свою взрослую трудовую карьеру, важно отметить, что мечта у каждого разная и имеет свой собственный уникальный ценник", — отметил Сильвер.

При этом, в 2025 году многие опрошенные американцы заявили, что их семьи уже или живут этой мечтой или считают, что это на самом деле достижимо.

