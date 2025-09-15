Парочці туристів заборонили в'їзд до Венеції: чим вони завинили (відео)

В останній день відпустки британець і його подруга з Румунії вирішили скупатися в Гранд-каналі, що суворо заборонено правилами Венеції. Тож їх оштрафували і виставили з міста.

Related video

Повідомляють, що 35-річного британця і його 25-річну партнерку з Румунії, яка проживає у Великій Британії, спіймали гондольєри, коли вони хлюпалися в Гранд-каналі, головній водній артерії Венеції, що проходить через усе місто і славиться своїми палацами, пише Il Gazzettino.

Британець і його подруга плавали в Гранд-каналі Фото: Скриншот

Кожного з туристів оштрафували на 390 фунтів стерлінгів (приблизно 22 тисячі гривень), а також влада наказала їм покинути місто, занесене до списку Всесвітньої спадщини.

Купання в 150 каналах Венеції суворо заборонено через небезпеку, яку становлять гондоли і моторні човни, що проходять по воді.

Радниця з безпеки Елізабетта Пеше заявила: "Я дякую гондольєрам за співпрацю і своєчасні повідомлення".

Цей випадок викликав гнів прихильників ініціативної групи "Венеція — не Діснейленд", місцеві жителі закликають до підвищення штрафів за погану поведінку і постійної заборони на відвідування міста порушникам.

"Я більше не можу терпіти цих ідіотів. Куди б вони не пішли, скрізь творять безлад", — поскаржилися жителі Венеції в коментарях під новиною.

Деякі з них поскаржилися, що штрафи, призначені британській парі, виявилися занадто низькими. І їхній приклад можуть наслідувати й інші туристи.

Але це не перший інцидент такого роду — неслухняні туристи і раніше докучали знаменитому місту на березі лагуни.

У Венеції постійно штрафують туристів, які купаються в каналах

У 2023 році мер Венеції опублікував у Twitter відео, на якому чоловік стрибає з триповерхової будівлі в канал, назвавши його "ідіотом".

Луїджі Бруньяро хотів знайти чоловіка і людину, яка записала відео, заявивши, що їм слід "видати свідоцтво про дурість і дати купу стусанів".

П'ятьма роками раніше туристи пізно вночі стрибали з мосту Ріальто під оплески друзів, а 2016 року новозеландець опинився в лікарні з важкими травмами, коли, стрибнувши з мосту, врізався у водне таксі.

А 2020 року двох німецьких туристів зняли на відео, коли вони плавали в Гранд-каналі під знаменитим мостом Ріальто, коли італійське місто виходило з режиму самоізоляції, запровадженого у зв'язку з COVID-19.

Місцеві ЗМІ повідомили, що туристів застали зненацька офіцери армії, які стежили за порядком у місті. Їх дістали з каналу в одних плавках, відправили в поліцейську дільницю і оштрафували.

Влада Венеції заявляє, що вживає додаткових заходів для припинення безвідповідальних витівок з боку безтурботних відпочивальників.

У Венеції заборонено купатися в Гранд-каналі і в інших каналах теж Фото: Wikipedia

Від початку року посадовці видали понад тисячу постанов про висилку з Венеції за різні види порушень.

Нагадаємо, туристи докучають не тільки жителям Венеції, а й римлянам. Так, влітку 2025 року туриста оштрафували за те, що він вирішив скупатися в знаменитому фонтані Треві, як герої культового фільму "Солодке життя".

А фермери в Альпах придумали оригінальний спосіб заробити на туристах, які топчуть луки, щоб помилуватися краєвидом на гори.