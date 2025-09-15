Парочке туристов запретили въезд в Венецию: чем они провинились (видео)

В последний день отпуска британец и его подруга из Румынии решили искупаться в Гранд-канале, что строго запрещено правилами Венеции. Так что их оштрафовали и выставили из города.

Сообщается, что 35-летнего британца и его 25-летнюю партнершу из Румынии, проживающую в Великобритании, поймали гондольеры, когда они плескались в Гранд-канале, главной водной артерии Венеции, которая проходит через весь город и славится своими дворцами, пишет Il Gazzettino.

Каждого из туристов оштрафовали на 390 фунтов стерлингов (около 22 тысяч гривен), а также власти приказали им покинуть город, включенный в список Всемирного наследия.

Купание в 150 каналах Венеции строго запрещено из-за опасности, которую представляют проходящие по воде гондолы и моторные лодки.

Советник по безопасности Элизабетта Пеше заявила: "Я благодарю гондольеров за сотрудничество и своевременные сообщения".

Этот случай вызвал гнев сторонников инициативной группы "Венеция — не Диснейленд", местные жители призывают к повышению штрафов за плохое поведение и постоянному запрету на посещение города нарушителям.

"Я больше не могу терпеть этих идиотов. Куда бы они ни пошли, везде творят беспорядок", — пожаловались жители Венеции в комментариях под новостью.

Некоторые из них посетовали, что штрафы, назначенные британской паре, оказались слишком низкими. И их примеру могут последовать и другие туристы.

Но это не первый инцидент подобного рода — непослушные туристы и раньше досаждали знаменитому городу на берегу лагуны.

В Венеции постоянно штрафуют туристов, которые купаются в каналах

В 2023 году мэр Венеции опубликовал в Twitter видео, на котором мужчина прыгает с трехэтажного здания в канал, назвав его "идиотом".

Луиджи Бруньяро хотел найти мужчину и человека, записавшего видео, заявив, что им следует "выдать свидетельство о глупости и дать кучу пинков".

Пятью годами ранее туристы глубокой ночью прыгали с моста Риальто под аплодисменты друзей, а в 2016 году новозеландец оказался в больнице с тяжелыми травмами, когда, прыгнув с моста, врезался в водное такси.

А в 2020 году двух немецких туристов сняли на видео, когда они плавали в Гранд-канале под знаменитым мостом Риальто, когда итальянский город выходил из режима самоизоляции, введенного в связи с COVID-19.

Местные СМИ сообщили, что туристы были застигнуты врасплох офицерами армии, следившими за порядком в городе. Их достали из канала в одних плавках, отправили в полицейский участок и оштрафовали.

Власти Венеции заявляют, что принимают дополнительные меры для пресечения безответственных выходок со стороны беспечных отдыхающих.

С начала года должностные лица выдали более тысячи постановлений о высылке из Венеции за различные виды нарушений.

Напомним, туристы досаждают не только жителям Венеции, но и римлянам. Так, летом 2025 года туриста оштрафовали за то, что он решил искупаться в знаменитом фонтане Треви, как герои культового фильма "Сладкая жизнь".

А фермеры в Альпах придумали оригинальный способ заработать на туристах, которые топчут луга, чтобы полюбоваться видом на горы.