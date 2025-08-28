Фермеры в Альпах устали от наглости туристов и придумали нестандартное решение (фото)

Житель Доломитовых Альп, расположенных на границе Италии и Австрии, устал от постоянного наплыва путешественников на маршрутах, которые проходят через его фермерскую территорию. Тогда мужчина придумал идею поставить турникет, чтобы все желающие увидеть невероятные пейзажи платили за проход.

Причиной такого решения стал массовый наплыв инфлюенсеров и блогеров, которые наносят вред местным фермерам, сообщает Fox News.

Идея установить турникеты с платным входом принадлежала одному местному, который пострадал от постоянных "набегов" туристов — они вредили его пастбищам, где знаменитости устраивали пикники, фотосеты и развлекались на камеру.

Президент Альпийского клуба Альто-Адидже Карло Дзанелла говорит, что идея с турникетами понравилась всем близлежащим фермерам. Мужчина добавляет, что эта система работает, а начал здешний фермер, через землю которого лежала тропа в горы в долине Валь-Гардена, на горе Сечеда.

"Турникеты были установлены в начале июля фермером. Главная проблема в том, что иногда есть посетители, которые приходят на луга, чтобы прогуляться или устроить пикник, и при этом портят траву, которую фермер впоследствии должен косить на сено", — говорит мужчина.

По словам Дзанеллы, местные власти уже обсуждали, как справиться с туристическими проблемами, однако решение еще не приняли. Он считает, что лучший способ уменьшить поток туристов — это привлекать внимание к тому, что "есть и другие, даже более красивые места для посещения".

"Я против инфлюенсеров, потому что они почти всегда рассказывают вещи, не связанные с местностью, и показывают горы не такими, какие они есть. Их интересуют только деньги с рекламы", — заявил сеньор Дзанелла.

