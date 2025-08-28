Фермери в Альпах втомилися від нахабства туристів і придумали нестандартне рішення (фото)

Мешканець Доломітових Альп, що розташовані на кордоні Італії й Австрії, втомився від постійного напливу мандрівників на маршрутах, які проходять через його фермерську територію. Тоді чоловік придумав ідею поставити турнікет, аби всі охочі побачити неймовірні краєвиди платили за прохід.

Причиною такого рішення став масовий наплив інфлюенсерів і блогерів, які завдають шкоди місцевим фермерам, повідомляє Fox News.

Ідея встановити турнікети з платним входом належала одному місцевому, який постраждав від постійних "набігів" туристів — вони шкодили його пасовищам, де знаменитості влаштовували пікніки, фотосети та розважаися на камеру.

Президент Альпійського клубу Альто-Адідже Карло Дзанелла говорить, що ідея з турнікетами сподобалася всім довколишнім фермерам. Чоловік додає, що ця система працює, а започаткував тутешній фермер, через землю якого лежала стежка в гори в долині Валь-Гардена, на горі Сечеда.

Туркінети в італійських Альпах Фото: FOX News Туркінети в італійських Альпах Фото: Fox News

"Турнікети були встановлені на початку липня фермером. Головна проблема в тім, що інколи є відвідувачі, які приходять на луки, щоб прогулятися чи влаштувати пікнік, і при цьому псують траву, яку фермер згодом має косити на сіно", — говорить чоловік.

За словами Дзанелли, місцева влада вже обговорювала, як впоратися з туристичними проблемами, однак рішення ще не прийняли. Він вважає, що найкращий спосіб зменшити потік туристів — це привертати увагу до того, що "є й інші, навіть красивіші місця для відвідування".

"Я проти інфлюенсерів, тому що вони майже завжди розповідають речі, не пов’язані з місцевістю, і показують гори не такими, якими вони є. Їх цікавлять лише гроші з реклами", — заявив сеньйор Дзанелла.

