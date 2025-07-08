Вірний друг: чихуахуа врятував господаря після падіння в ущелину гір (фото)

У Швейцарії чоловік зі своїм собакою прогулювався вздовж льодовика, та випадково провалився в розщелину. Його чотирилапий супутник вірно чекав на місці, а також вказав викликаним рятувальникам місце перебування господаря.

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Коли рятувальна команда прибула на виклик туриста, їх здивувала присутність маленького собаки, якого спочатку не помітили біля місця пригоди, повідомляє WhatstheJam.

Журналісти пишуть, що ця історія сталася зранку 4 липня. Тоді турист разом зі своїм чотирилапим другом прогулювалися біля льодовика Фе в Альпах на півдні Швейцарії, та потім з невідомих причин чоловік провалився у розщелину.

Місце падіння туриста в розщелині Фото: Air Zermatt AG Місце падіння туриста в розщелині Фото: Air Zermatt AG

Весь цей час чихуахуа залишалася на місці, поки турист намагався викликати рятувальників за допомогою рацію, подавши сигнал тривоги. За кілька годин група вертолітного рятування Air Zermatt змогла приблизно встановити місце сигналу та направити своїх працівників.

Пошуки були складними, адже тріщина була майже невидимою з повітря. Але один із рятувальників помітив ледь помітні рухи на кризі — це був чихуахуа, що гавкав і дивився вгору.

Завдяки поведінці собаки рятувальники змогли точно визначити місце, де знаходився постраждалий. Вони спустилися на мотузках до чоловіка та підняли його на борт гелікоптера. Згодом компанія Air Zermatt AG повідомила, що постраждалого чоловіка та його героїчного песика доставили до лікарні у місті Фіш.

Раніше Фокус повідомляв, що собака з притулку врятувала чоловіка від нападу епілепсії. 3-річна метиска лабрадора та пітбуля на прізвисько Сієнна підійшла до незнайомого для неї чоловіка, поклала лапу йому на ногу та не хотіла відходити.

Згодом стало відомо, як зграя собак виховала покинуту дитину. Восьмирічний хлопчик, який жив у тотальних злиднях і виховувався шістьма собаками, через що спілкується майже тільки гавкотом,