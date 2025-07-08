Верный друг: чихуахуа спас хозяина после падения в ущелье гор (фото)

В Швейцарии мужчина со своей собакой прогуливался вдоль ледника, и случайно провалился в расщелину. Его четвероногий спутник верно ждал на месте, а также указал вызванным спасателям место пребывания хозяина.

Related video

Когда спасательная команда прибыла на вызов туриста, их удивило присутствие маленькой собаки, которую сначала не заметили возле места происшествия, сообщает WhatstheJam.

Журналисты пишут, что эта история произошла утром 4 июля. Тогда турист вместе со своим четвероногим другом прогуливались возле ледника Фе в Альпах на юге Швейцарии, но потом по неизвестным причинам мужчина провалился в расщелину.

Место падения туриста в расщелине Фото: Air Zermatt AG Место падения туриста в расщелине Фото: Air Zermatt AG

Все это время чихуахуа оставалась на месте, пока турист пытался вызвать спасателей с помощью рации, подав сигнал тревоги. За несколько часов группа вертолетного спасения Air Zermatt смогла примерно установить место сигнала и направить своих работников.

Поиски были сложными, ведь трещина была почти невидимой с воздуха. Но один из спасателей заметил едва заметные движения на льду — это был чихуахуа, который лаял и смотрел вверх.

Благодаря поведению собаки спасатели смогли точно определить место, где находился пострадавший. Они спустились на веревках к мужчине и подняли его на борт вертолета. Впоследствии компания Air Zermatt AG сообщила, что пострадавшего мужчину и его героического песика доставили в больницу в городе Фиш.

Ранее Фокус сообщал, что собака из приюта спасла мужчину от приступа эпилепсии. 3-летняя метиска лабрадора и питбуля по кличке Сиенна подошла к незнакомому для нее мужчине, положила лапу ему на ногу и не хотела отходить.

Впоследствии стало известно, как стая собак воспитала брошенного ребенка. Восьмилетний мальчик, который жил в тотальной нищете и воспитывался шестью собаками, из-за чего общается почти только лаем,