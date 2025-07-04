Разучился говорить и стал лаять: стая собак воспитала ребенка, о котором забыла мать (фото)

Восьмилетний мальчик, который жил в тотальной нищете и воспитывался шестью собаками, из-за чего общается почти только лаем, обнаружен в Северном Таиланде.

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У ребенка есть 46-летняя мать-наркоманка и 23-летний брат, тоже наркозависимый, которым было абсолютно наплевать на то, где он и что с ним, пишет The Mirror.

Когда полиция во время рейда в запущенный дом проблемной семь обнаружила мальчика, он не мог с ними говорить внятно, а вместо слов выдавал лай. Все потому, что его постоянными и единственными спутниками были собаки.

Сопон Сиха-ампай, директор школы в округе Лап Лае провинции Уттарадит, которую должен был посещать ребенок, выразила обеспокоенность его состоянием в беседе с активисткой по правам детей Павиной Хонгсакул. Та в свою очередь передала дело в местную полицию.

Павина объяснила, что мальчик "не говорил, а просто лаял".

"Жалко было смотреть", — добавила она.

Семья, состоящая из матери-наркоманки и двох сыновей, живет в ужасных условиях Фото: Khaosod English

Мальчик, идентифицированный как "А" (псевдоним), никогда не посещал детский сад, но однажды посетил школу со своей матерью, когда он достиг возраста 1 класса. Его мать собрала около 400 бат в государственных фондах поддержки образования, но никогда не записывала его на занятия.

"Его мать не разрешает ему ходить в школу с тех пор, как он получил субсидию на бесплатное образование. После получения денег она просто держала его дома", – продолжила Павина.

Местные жители сообщили, что видели, как мать просила мелочь и еду в округе, а семьи поблизости запрещали своим детям общаться с ее младшим сыном из-за ее поведения.

Не имея возможности коммунициромать с людьми, мальчик нашел друзей в собаках и вскоре стал подражать их поведению.

Министерство образования Таиланда и сотрудники полиции Лап Лаэ провели совместную операцию, в ходе которой взрослым были предъявлены обвинения в употреблении наркотиков после того, как они не сдали анализы мочи.

Мальчика отправили на попечение в местный детский дом Уттарадит. Там ребенку обещают дать шанс на хорошую жизнь и обеспечить всем необходимым.

Ранее Фокус писал, что семья оказалась на крыше небоскреба во время землетрясения в Таиланде.

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