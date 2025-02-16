В Таиланде турист проехал в такси почти 1000 км не в ту сторону: почему произошла ошибка

Мужчина надеялся оказаться на тропическом побережье, однако такси привезло его в горы. Роковая ошибка стоила французу 200 долларов.

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22-летний турист из Франции отправился в неожиданный "тур" по Таиланду, проехав более 600 миль (965 км) в противоположном направлении из-за языкового барьера. Жак, который впервые путешествовал по стране, 12 февраля вызвал такси из Бангкока до популярного острова Ко Тао в провинции Сураттхани. Необычную историю рассказало издание Daily Mail.

Сообщив водителю пункт назначения, мужчина спокойно заснул в дороге. Однако проснувшись, вместо тропических пляжей он увидел вокруг себя лишь горы. Оказалось, что из-за неправильного произношения названия острова таксист понял его не так и повез в совсем другое место — в городок Дой Тао на севере страны.

Название "Ко Тао" (что произносится как "Чо Тау") легко спутать с "Дой Тао", особенно для иностранца, который не знаком с местным языком. К тому же даже если бы таксист правильно понял пункт назначения, до острова Ко Тао нельзя добраться на автомобиле — необходимо переправляться на пароме.

Это недоразумение стоило французскому туристу почти 200 долларов.

Растерянному туристу помогли полицейские. Правоохранители объяснили ему правильное произношение названия острова, поселили в отеле и помогли найти транспорт обратно. На следующее утро Жака отправили в столицу на грузовике с капустой. Затем он таки смог добраться до настоящего места назначения.

Напомним, рэп-исполнительница Dank Demoss подала в суд на службу такси после того, как водитель отказался ее забрать.

В Лос-Анджелесе мужчина опоздал на самолет из-за беспилотного такси.