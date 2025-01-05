В Лос-Анжелесе мужчина опоздал на самолет: почему в этом виновато беспилотное такси

Пассажир не успел на свой рейс в Аризону из-за роботизированного такси, которое сделало восемь длинных кругов, прежде чем техподдержке компании Waymo удалось остановить автомобиль.

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Обычная поездка в аэропорт Лос-Анджелеса превратилась для Майка Джонса в целую неприятность. Мужчина не успел на свой рейс, потому что его беспилотное такси компании Waymo, дочерней компании Google, не остановилось и кружилось по парковке. Об инциденте написало немецкое издание Bild.

Майк планировал добраться домой в Скоттсдейл, штат Аризона, но вместо спокойной поездки получил сценарий из настоящего научно-фантастического триллера. Его Waymo-такси, оснащенное автопилотом, начало кружить на парковке.

Беспилотное такси ездило только кругами на парковке аэропорта Фото: Mike Johns / LinkedIn

Пассажир безуспешно пытался самостоятельно остановить машину и сразу связался с техподдержкой компании.

Мужчина оказался буквально в ловушке — он оставался пристегнутым в роботизированном авто, которое никак не реагировало на его попытки выйти из машины. Техподдержка оказалась бессильной остановить автомобиль дистанционно. Только после восьми кругов Waymo сотрудники смогли вручную завершить эту "поездку", но Майк уже опоздал на свой рейс.

Спустя неделю после происшествия Майк все еще ждет извинений или хотя бы возмещения ущерба.

"Где сочувствие? Это еще один пример современного цифрового мира. Незрелый продукт, и никто не идет навстречу клиенту, потребителю", — сетует он в интервью CBS News Los Angeles.

Мужчина сам работает в области технологий и желает успеха проектам вроде Waymo, но категорически заявил, что больше никогда не воспользуется услугами автономного такси.

"В следующий раз я просто закажу Uber", — добавил Майк.

Напомним, в Китае беременная женщина во время схваток не смогла завести свой автомобиль из-за обновления программного обеспечения.

В Калифорнии Tesla представила беспилотные электрические такси и микроавтобус. Их планируют выпускать с 2026 года.