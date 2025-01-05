У Лос-Анжелесі чоловік запізнився на літак: чому в цьому винне безпілотне таксі

Пасажир не встиг на свій рейс до Аризони через роботизоване таксі, яке зробило вісім довгих кіл, перш ніж техпідтримці компанії Waymo вдалося зупинити автомобіль.

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Звичайня поїздка в аеропорт Лос-Анджелеса перетворилася для Майка Джонса на цілу халепу. Чоловік не встиг на свій рейс, тому що його безпілотне таксі компанії Waymo, дочірньої компанії Google, не зупинилось і кружляло по парковці. Про інцидент написало німецьке видання Bild.

Майк планував дістатися додому в Скоттсдейл, штат Аризона, але замість спокійної поїздки отримав сценарій зі справжнього науково-фантастичного трилера. Його Waymo-таксі, оснащене автопілотом, почало кружляти на парковці.

Безпілотне таксі їздило лише колами на парковці аеропорту Фото: Mike Johns / LinkedIn

Пасажир безуспішно намагався самостійно зупинити машину й одразу зв’язався з техпідтримкою компанії.

Чоловік опинився буквально у пастці — він залишався пристебнутим у роботизованому авто, яке ніяк не реагувало на його спроби вийти з машини. Техпідтримка виявилася безсилою зупинити автомобіль дистанційно. Лише після восьми кіл Waymo співробітники змогли вручну завершити цю "поїздку", але Майк уже запізнився на свій рейс.

Через тиждень після події Майк все ще чекає на вибачення або хоча б відшкодування збитків.

"Де співчуття? Це ще один приклад сучасного цифрового світу. Незрілий продукт, і ніхто не йде назустріч клієнту, споживачеві", — нарікає він в інтерв'ю CBS News Los Angeles.

Чоловік сам працює в галузі технологій та бажає успіху проєктам на зразок Waymo, але категорично заявив, що більше ніколи не скористається послугами автономного таксі.

"Наступного разу я просто замовлю Uber", — додав Майк.

Нагадаємо, у Китаї вагітна жінка під час переймів не змогла завести свій автомобіль через оновлення програмного забезпечення.

У Каліфорнії Tesla презентувала безпілотні електричні таксі та мікроавтобус. Їх планують випускати з 2026 року.