У Таїланді турист проїхав у таксі майже 1000 км не в той бік: чому сталася помилка

Чоловік сподівався опинитися на тропічному узбережжі, однак таксі привезло його до гір. Фатальна помилка коштувала французу 200 доларів.

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22-річний турист із Франції вирушив у несподіваний "тур" Таїландом, проїхавши понад 600 миль (965 км) у протилежному напрямку через мовний бар'єр. Жак, який вперше подорожував країною, 12 лютого викликав таксі з Бангкока до популярного острова Ко Тао в провінції Сураттхані. Незвичну історію розповіло видання Daily Mail.

Повідомивши водію пункт призначення, чоловік спокійно заснув у дорозі. Однак прокинувшись, замість тропічних пляжів він побачив навколо себе лише гори. Виявилося, що через неправильну вимову назви острова таксист зрозумів його не так і повіз у зовсім інше місце — в містечко Дой Тао на півночі країни.

Назва "Ко Тао" (що вимовляється як "Чо Тау") легко сплутати з "Дой Тао", особливо для іноземця, який не знайомий із місцевою мовою. До того ж навіть якби таксист правильно зрозумів пункт призначення, до острова Ко Тао не можна дістатися автомобілем — необхідно переправлятися на поромі.

Це непорозуміння коштувало французькому туристу майже 200 доларів.

Розгубленому туристу допомогли поліцейські. Правоохоронці пояснили йому правильну вимову назви острова, поселили в готелі та допомогли знайти транспорт назад. Наступного ранку Жака відправили до столиці на вантажівці з капустою. Потім він таки зміг дістатися справжнього місця призначення.

Нагадаємо, реп-виконавиця Dank Demoss подала до суду на службу таксі після того, як водій відмовився її забрати.

У Лос-Анджелесі чоловік запізнився на літак через безпілотне таксі.