Розучився говорити і став гавкати: зграя собак виховала дитину, про яку забула мати (фото)

Восьмирічний хлопчик, який жив у тотальних злиднях і виховувався шістьма собаками, через що спілкується майже тільки гавкотом, виявлений у Північному Таїланді.

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У дитини є 46-річна мати-наркоманка і 23-річний брат, теж наркозалежний, яким було абсолютно наплювати на те, де вона і що з нею, пише The Mirror.

Коли поліція під час рейду до занедбаного будинку проблемної сім'ї виявила хлопчика, він не міг з ними говорити виразно, а замість слів видавав гавкіт. Усе тому, що його постійними і єдиними супутниками були собаки.

Сопон Сіха-ампай, директорка школи в окрузі Лап Лає провінції Уттарадіт, яку мала відвідувати дитина, висловила стурбованість її станом у бесіді з активісткою з прав дітей Павіною Хонгсакул. Та, своєю чергою, передала справу до місцевої поліції.

Павіна пояснила, що хлопчик "не говорив, а просто гавкав".

"Шкода було дивитися", — додала вона.

Сім'я, що складається з матері-наркоманки та двох синів, живе в жахливих умовах Фото: Khaosod English

Хлопчик, ідентифікований як "А" (псевдонім), ніколи не відвідував дитячий садок, але одного разу відвідав школу зі своєю матір'ю, коли він досяг віку 1 класу. Його мати зібрала близько 400 бат у державних фондах підтримки освіти, але ніколи не записувала його на заняття.

"Його мати не дозволяє йому ходити до школи відтоді, як він отримав субсидію на безкоштовну освіту. Після отримання грошей вона просто тримала його вдома", — продовжила Павіна.

Місцеві жителі повідомили, що бачили, як мати просила дрібні гроші та їжу в окрузі, а сім'ї поблизу забороняли своїм дітям спілкуватися з її молодшим сином через її поведінку.

Не маючи можливості комунікувати з людьми, хлопчик знайшов друзів у собаках і незабаром став наслідувати їхню поведінку.

Міністерство освіти Таїланду і співробітники поліції Лап Лае провели спільну операцію, під час якої дорослим висунули звинувачення у вживанні наркотиків після того, як вони не здали аналізи сечі.

Хлопчика відправили під опіку в місцевий дитячий будинок Уттарадіт. Там дитині обіцяють дати шанс на хороше життя і забезпечити всім необхідним.

Раніше Фокус писав, що сім'я опинилася на даху хмарочоса під час землетрусу в Таїланді.

Ми також розповідали, що в Таїланді турист проїхав у таксі майже 1000 км не в той бік.