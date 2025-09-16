"Не бачив 20 років": сліпому чоловікові вставили в око власний зуб і це спрацювало

Чоловіку, який повністю втратив зір понад 20 років тому, зробили операцію, після якої він може бачити крізь власний зуб, імплантований в око.

Брент Чепмен з Північного Ванкувера, Канада, втратив зір у віці 13 років після рідкісної алергічної реакції на ліки ібупрофен. Він перестав бачити на обидва ока, пише Unilad.

Чоловік постійно пробував різні лікування, щоб відновити зір, але одне з них не виявилося успішним у довгостроковій перспективі.

У віці 34 років він зв'язався з доктором-офтальмологом Грегом Молоні, який запропонував йому провести рідкісну процедуру "зуб в око", відому під медичною назвою "остео-одонто-кератопротез", на правому оці Брента.

Процедура полягає в тому, що пацієнту виривають зуб, сплющують його і просвердлюють невеликий отвір у центрі, куди встановлюють протезну лінзу. Потім зуб розміщують перед оком пацієнта, що дозволяє йому бачити крізь лінзу. зазвичай використовують власний зуб пацієнта, щоб зменшити ймовірність відторгнення організмом як чужорідного тіла.

Операція з вставляння зуба в око Фото: YouTube

У випадку Брента відразу після пробудження з наркозу він зміг побачити, як рухаються його руки, а після повного одужання його зір ще суттєво покращився.

"Я почуваюся фантастично. Зір повернувся, і це цілком новий світ. Коли доктор Молоні і я зустрілися поглядами, ми обоє просто розплакалися. Я не бачив своїх очей вже 20 років", — розповів чоловік.

