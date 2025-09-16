"Не видел 20 лет": слепому мужчине вставили в глаз собственный зуб и это сработало

Мужчине, который полностью потерял зрение более 20 лет назад, сделали операцию, после которой он может видеть сквозь собственный зуб, имплантированный в глаз.

Брент Чепмен из Северного Ванкувера, Канада, потерял зрение в возрасте 13 лет после редкой аллергической реакции на лекарство ибупрофен. Он перестал видеть на оба глаза, пишет Unilad.

Мужчина постоянно пробовал различные лечения, чтобы восстановить зрение, но одно из них не оказалось успешным в долгосрочной перспективе.

В возрасте 34 лет он связался с доктором-офтальмологом Грегом Молони, который предложил ему провести редкую процедуру "зуб в глаз", известную под медицинским названием "остео-одонто-кератопротез", на правом глазу Брента.

Процедура заключается в том, что пациенту вырывают зуб, сплющивают его и просверливают небольшое отверстие в центре, куда устанавливают протезную линзу. Затем зуб размещают перед глазом пациента, что позволяет ему видеть сквозь линзу. обычно используют собственный зуб пациента, чтобы уменьшить вероятность отторжения организмом как инородного тела.

Операция по вставке зуба в глаз Фото: YouTube

В случае Брента сразу после пробуждения из наркоза он смог увидеть, как двигаются его руки, а после полного выздоровления его зрение еще существенно улучшилось.

"Я чувствую себя фантастически. Зрение вернулось, и это совершенно новый мир. Когда доктор Молони и я встретились взглядами, мы оба просто расплакались. Я не видел своих глаз уже 20 лет", — рассказал мужчина.

