Жінка купила загублену валізу і не повірила, скільки заробила на цьому (відео)

Британка Люсія, відома як шукачка пригод та онлайн-шопінгу, вирішила придбати валізу, яка роками лежала серед загубленого багажу Гітроу. Авантюра дівчини обійшлася їй в 130 фунтів, але швидко підкорила мільйони глядачів.

Сама блогерка говорить, що не вірить в успіх цієї покупки, але сподівається "знайти щось цінне", що показала у відео в своєму TikTok.

Після відкриття валізи вартістю в 130 фунтів (7280 грн) її зустрів затхлий запах і зламана ручка, тож перша думка була не надто оптимістичною. Проте всередині виявився не брудний чоловічий одяг, а речі, які, схоже, належали жінці з Китаю: дві книжки китайською та упаковка прокладок.

Гаманця або документів не знайшлося, зате серед дрібниць блиснула мексиканська монета — символічне "відшкодування" витрат. Чим глибше Люсія заглядала, тим дивнішим ставав вміст: новенька спідничка Crewcuts із цінником майже 50 доларів, стильна біла куртка Abercrombie & Fitch, чоловічі черевики 8-го розміру, шорти для хлопчика, величезна бірюзова сукня та іржаві кусачки для нігтів.

Жодного набору для гігієни чи звичайних речей для подорожі, на які очікувала авторка посту, просто не було. Британка думала, що ця валіза виглядала наче пазл без логіки.

"Перше, що мене здивувало, – вміст валізи не має сенсу. Немає туалетного приладдя, базових речей чи спідньої білизни, потрібної у подорожі", — розповіла блогерка

Люсія навіть засумнівалася, чи не перебирають працівники аукціону багаж перед продажем, залишаючи тільки випадкові предмети, а цінності забираючи собі. Хоча виручити витрачену суму вона не зможе повною мірою, та вона отримала безцінний досвід і цілу армію нових підписників.

"От мені цікаво — чи не відкривають вони всі ці валізи, щоб забрати цінності, коштовності, готівку та дорогі речі, а потім наповнюють їх чужими дрібничками? Я виставила на продаж усе, що можна, але не впевнена, що поверну свої 130 фунтів", — відверто говорить дівчин.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери відзначили ризик і відвагу блогерки купити фактично невідоме. Найбільше підтримки у коментарях отримали такі репліки:

"Я працюю в авіакомпанії. Валізи дійсно відкривають і перевіряють, щоб знайти хоч якісь дані власника. Якщо відривається бирка, складають опис речей і чекають, чи хтось не заявить про втрату. Лише через кілька місяців вирішують виставити на аукціон".

"Проблема всіх цих загадкових валіз у тому, що якщо власник їх не забрав, значить, вміст не вартує великих зусиль";

"Дивна валіза, от я теж думала — а що там буде на 130 фунтів? А виявилося, що нічого";

"Висновок — не кладіть цінні речі у валізи. Лишайте у ручній клажі".

