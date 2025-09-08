Собака ледве не розплакався, побачивши валізу хазяйки: далі стався неочікуваний сюрприз (відео)
34-річна мешканка канадського Монреаля Лорен Ліберман планувала поїхати у справах і звично дістала валізу. Поява аксесуара для подорожі змушує кожного разу її золотистого ретривера Чарлі нервувати.
Жінка говорить, що коли її собака побачив валізу, то знову був розчарованим, а його реакція на цей момент потрапила на ролик в TikTok.
Реакція собаки стала вірусною — відео набрало понад 173 тис. переглядів. На кадрах можна побачити, як Чарлі виявився засмученим, коли побачив валізу — це означало, що він проведе певний проміжок часу сам.
"Мій золотистий ретривер бачить валізу і переживає найбільше серцебиття у своєму житті. Але він навіть не підозрює…", — підписала своє відео жінка.
На кадрах можна побачити, як власниця намагається заспокоїти його словами: "Ти поїдеш зі мною! Цього разу ти їдеш!". Але Чарлі все одно бурчить і скавчить, дивиться на неї сумними очима та трясе головою.
Він навіть не слухає пояснень, що валіза насправді належить йому та його речам і що його не залишають. Лорен з сумом каже у камеру, що він думає, що вона поїде без собаки.
"Чарлі обожнює закотити істерику, у нього стільки емоцій. Одним із тригерів для його "істерик" є саме валіза", — говорить жінка Newsweek.
Та цього все закінчилося щасливо: він поїхав разом із Лорен. Однак собака попри пояснення продовжив свій спектакль.
"Кожного разу, коли я дістаю валізу з шафи, він реагує однаково, бо точно знає, що це означає. Цього разу я брала його з собою, і він все одно закотив істерику, побачивши валізу!", — розповіла Лорен.
Лорен запевнила Newsweek, що стрес Чарлі був недовгим. Коли він поїхав разом із нею і чудово провів час.
"Коли ми сіли в машину разом із валізою, я побачила, що він з полегшенням зітхнув і був щасливий. Ми поїхали до Вермонта, і це було неймовірно. Для нього це буквально рай, тож коли він зрозумів, що їде до Вермонта, повністю змінив настрій!", — додала канадка.
Реакція соцмереж
У коментарях до популярного відео, користувачі зрозуміли реакцію собаки на від'їзд хазяйки, а найбільше їм сподобалися такі репліки:
- "Він такий: "Повірю, коли побачу кордон, жінко!";
- "У нього стільки великих емоцій!"
- "Бідненький малюк!"
- "Я вам раджу купити ще другу валізу, аби Чарлі асоціював одну з поїздками разом із нею.
Раніше Фокус повідомляв, як пес заробив $1 400 незвичайним способом. Французький бульдог з китайського міста Гуанчжоу підкорив соцмережі оригінальним способом заробітку і допомогою господареві.
Згодом стало відомо, що сталося, коли чоловік залишив цуценя вдома одного. Цуценя вівчарки залишилося в домі наодинці й проявило несподівану витримку для свого віку.