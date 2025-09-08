"Чекав на катастрофу": чоловік показав, що сталося, коли він залишив цуценя вдома одного

Власники собаки зі США забули закрити вихованця в клітці. Цуценя вівчарки залишилося в домі наодинці й проявило несподівану витримку для свого віку.

Вірусне відео в TikTok, яке набрало понад 1,2 мільйона переглядів, показало момент повернення господаря додому, коли він зрозумів, що забув посадити собаку в клітку перед тим, як піти на роботу.

У Хаслеті (штат Техас, США) сімейна пара зазнала справжнього шоку, коли усвідомила, що залишила своє енергійне цуценя німецької вівчарки самотнім у будинку. Однак результат виявився несподіваним. 35-річний Браян і 33-річна Шейла Бейкер живуть зі своїм 7-місячним улюбленцем на прізвисько Маверік.

Очікуючи повний розгром, погризені меблі, зіпсоване взуття та безлад, господар почав знімати процес. Однак замість "катастрофи" його зустрів спокійний і слухняний Маверік. Зі збитків — лише кілька пір'їн і пара перевернутих пляшок шампуню.

"Чесно кажучи, я очікував гіршого. Чекав на катастрофу. Раніше він влаштовував значно більші заворушення за менший час. Ми були приємно здивовані", — розповів Бейкер.

Ролик викликав жваву реакцію. Деякі глядачі критикували використання кліток для собак, інші ділилися власними історіями. Один коментатор зізнався: "Якщо я забуду посадити моїх вівчарок у клітку, мені не буде куди повертатися".

Багато власників німецьких вівчарок зазначили, що чудово розуміють, наскільки бешкетною може бути ця порода. Водночас знайшлися й ті, хто нагадав, що клітки — звична і безпечна практика для працюючих сімей.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина показала ранкові капризи своєї такси. Господиня собаки Мікаела Вайлд з Лос-Анджелеса (США) показала свою незвичайну рутину з вихованцем, яка розсмішила і здивувала тисячі глядачів.

Також стало відомо, що таксу із зайвою вагою врятували від ожиріння і повернули до життя. Для собаки склали спеціальний план харчування і підібрали корм для зниження ваги.