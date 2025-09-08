"Ждал катастрофу": мужчина показал, что произошло, когда он оставил щенка дома одного

Владельцы собаки из США забыли закрыть питомца в клетке. Щенок овчарки остался в доме один и проявил неожиданную выдержку для своего возраста.

Вирусное видео в TikTok, набравшее более 1,2 миллиона просмотров, показало момент возвращения хозяина домой, когда он понял, что забыл посадить собаку в клетку перед уходом на работу.

В Хаслете (штат Техас, США) семейная пара испытала настоящий шок, когда осознала, что оставила своего энергичного щенка немецкой овчарки одного в доме. Однако результат оказался неожиданным. 35-летний Брайан и 33-летняя Шейла Бейкер живут со своим 7-месячным питомцем по кличке Маверик.

Ожидая полный разгром, погрызенную мебель, испорченную обувь и беспорядок, хозяин начал снимать процесс. Однако вместо "катастрофы" его встретил спокойный и послушный Маверик. Из ущерба — лишь несколько перьев и пара перевернутых бутылок шампуня.

"Честно говоря, я ожидал худшего. Ждал катастрофу. Раньше он устраивал куда большие беспорядки за меньшее время. Мы были приятно удивлены", — рассказал Бейкер.

Ролик вызвал оживленную реакцию. Некоторые зрители критиковали использование клеток для собак, другие делились собственными историями. Один комментатор признался: "Если я забуду посадить моих овчарок в клетку, мне будет некуда возвращаться".

Многие владельцы немецких овчарок отметили, что прекрасно понимают, насколько озорной может быть эта порода. В то же время нашлись и те, кто напомнил, что клетки — обычная и безопасная практика для работающих семей.

