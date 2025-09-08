Собака чуть не расплакалась, увидев чемодан хозяйки: дальше произошел неожиданный сюрприз (видео)

34-летняя жительница канадского Монреаля Лорен Либерман планировала поехать по делам и привычно достала чемодан. Появление аксессуара для путешествия заставляет каждый раз ее золотистого ретривера Чарли нервничать.

Related video

Женщина говорит, что когда ее собака увидела чемодан, то снова была разочарована, а ее реакция на этот момент попала на ролик в TikTok.

Реакция собаки стала вирусной — видео набрало более 173 тыс. просмотров. На кадрах можно увидеть, как Чарли оказался расстроенным, когда увидел чемодан — это означало, что он проведет определенный промежуток времени один.

"Мой золотистый ретривер видит чемодан и переживает самое большое сердцебиение в своей жизни. Но он даже не подозревает...", — подписала свое видео женщина.

На кадрах можно увидеть, как владелица пытается успокоить его словами: "Ты поедешь со мной! На этот раз ты едешь!". Но Чарли все равно ворчит и скалит, смотрит на нее грустными глазами и трясет головой.

Он даже не слушает объяснений, что чемодан на самом деле принадлежит ему и его вещам и что его не оставляют. Лорен с грустью говорит в камеру, что он думает, что она уедет без собаки.

"Чарли обожает закатить истерику, у него столько эмоций. Одним из триггеров для его "истерик" является именно чемодан", — говорит женщина Newsweek.

Но на этот раз все закончилось счастливо: он уехал вместе с Лорен. Однако собака несмотря на объяснения продолжила свой спектакль.

"Каждый раз, когда я достаю чемодан из шкафа, он реагирует одинаково, потому что точно знает, что это значит. В этот раз я брала его с собой, и он все равно закатил истерику, увидев чемодан!", — рассказала Лорен.

Лорен заверила Newsweek, что стресс Чарли был недолгим. Когда он поехал вместе с ней и прекрасно провел время.

"Когда мы сели в машину вместе с чемоданом, я увидела, что он с облегчением вздохнул и был счастлив. Мы поехали в Вермонт, и это было невероятно. Для него это буквально рай, поэтому когда он понял, что едет в Вермонт, полностью изменил настроение!", — добавила канадка.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному видео, пользователи поняли реакцию собаки на отъезд хозяйки, а больше всего им понравились такие реплики:

"Он такой: "Поверю, когда увижу границу, женщина!";

"У него столько больших эмоций!"

"Бедный малыш!"

"Я вам советую купить еще второй чемодан, чтобы Чарли ассоциировал один с поездками вместе с ней.

Ранее Фокус сообщал, как пес заработал $1 400 необычным способом. Французский бульдог из китайского города Гуанчжоу покорил соцсети оригинальным способом заработка и помощью хозяину.

Впоследствии стало известно, что произошло, когда мужчина оставил щенка дома одного. Щенок овчарки остался в доме один и проявил неожиданную выдержку для своего возраста.