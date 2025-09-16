Женщина купила потерянный чемодан и не поверила, сколько заработала на этом (видео)

Британка Люсия, известная как искательница приключений и онлайн-шопинга, решила приобрести чемодан, который годами лежал среди потерянного багажа Хитроу. Авантюра девушки обошлась ей в 130 фунтов, но быстро покорила миллионы зрителей.

Сама блогерша говорит, что не верит в успех этой покупки, но надеется "найти что-то ценное", что показала в видео в своем TikTok.

После открытия чемодана стоимостью в 130 фунтов (7280 грн) ее встретил затхлый запах и сломанная ручка, поэтому первая мысль была не слишком оптимистичной. Однако внутри оказалась не грязная мужская одежда, а вещи, которые, похоже, принадлежали женщине из Китая: две книги на китайском и упаковка прокладок.

Кошелька или документов не нашлось, зато среди мелочей блеснула мексиканская монета — символическое "возмещение" расходов. Чем глубже Люсия заглядывала, тем более странным становилось содержимое: новенькая юбочка Crewcuts с ценником почти 50 долларов, стильная белая куртка Abercrombie & Fitch, мужские ботинки 8-го размера, шорты для мальчика, огромное бирюзовое платье и ржавые кусачки для ногтей.

Никакого набора для гигиены или обычных вещей для путешествия, которых ожидала автор поста, просто не было. Британка думала, что этот чемодан выглядел как пазл без логики.

"Первое, что меня удивило, — содержимое чемодана не имеет смысла. Нет туалетных принадлежностей, базовых вещей или нижнего белья, необходимого в путешествии", — рассказала блогерша.

Люсия даже усомнилась, не перебирают ли работники аукциона багаж перед продажей, оставляя только случайные предметы, а ценности забирая себе. Хотя выручить потраченную сумму она не сможет в полной мере, но она получила бесценный опыт и целую армию новых подписчиков.

"Вот мне интересно — не открывают ли они все эти чемоданы, чтобы забрать ценности, драгоценности, наличные и дорогие вещи, а потом наполняют их чужими безделушками? Я выставила на продажу все, что можно, но не уверена, что верну свои 130 фунтов", — откровенно говорит девушка.

В комментариях к вирусному ролику, юзеры отметили риск и отвагу блогера купить фактически неизвестное. Больше всего поддержки в комментариях получили такие реплики:

"Я работаю в авиакомпании. Чемоданы действительно открывают и проверяют, чтобы найти хоть какие-то данные владельца. Если отрывается бирка, составляют описание вещей и ждут, не заявит ли кто-то о потере. Только через несколько месяцев решают выставить на аукцион".

"Проблема всех этих загадочных чемоданов в том, что если владелец их не забрал, значит, содержимое не стоит больших усилий";

"Странный чемодан, вот я тоже думала — а что там будет на 130 фунтов? А оказалось, что ничего";

"Вывод — не кладите ценные вещи в чемоданы. Оставляйте в ручной клади".

