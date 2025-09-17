Подружжя покинуло науку заради гострої лапші: нині вони стали заможними (фото)

37-річний Дін разом з дружиною Ван вирішили покинути наукову працю та зайнятися приготуванням для мешканців Бельгії традиційної кухні КНР. Історія пари стала вірусною в соцмережах Піднебесної, а подружжя вже дуже добре заробляє.

Наразі фірмовою стравою закладу є гостра горохова локшина, що приносить понад 1000 євро щодня, повідомляє South Morning China Post.

Журналісти пишуть, що чоловік здобув докторський ступінь на батьківщині та опублікувавши близько 30 наукових робіт з ґрунтознавства й рослинництва, поїхав до Бельгії для постдокторських досліджень, де познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ван, а в 2015 році подружжя оселилося в Бельгії, де народилася їхня дитина.

Не знайшовши стабільної роботи поза науковою сферою, Дін разом із дружиною вирішили започаткувати власну справу. У травні вони відкрили невеличкий ятковий бізнес на місцевих ринках Бельгії, пропонуючи гостру горохову локшину — фірмову страву з рідного міста коханої, на якій вона виросла.

Страва поєднує пружну локшину, ніжний горох і пікантний свинячий соус з характерним солоно-гострим смаком. Аби страва сподобалася бельгійцям, Ван трохи зменшила гостроту.

Китайська пара почала готувати традиційну страву свого регіону для заробітку Фото: tasteofhome.com

На ринку вони ставлять кілька стільців для відвідувачів, а завдяки попередній підготовці інгредієнтів кожна порція готується за лічені хвилини. Працюють двічі на тиждень, беручи 7–9 євро (приблизно 341 — 440 грн) за миску залежно від виду локшини, і у найвдаліші дні заробляють понад 1 000 євро (майже 49 тис. грн).

"Вести ятку — це теж дослідження, просто тепер ми підтримуємо сім’ю", — каже Ван, поки її чоловік шукає постійну роботу, то допомагає дружині на точці.

Відео їхнього бізнесу на китайських соцмережах уже зібрали понад 78 000 підписників. В одному з роликів літня відвідувачка, ледве впоравшись з паличками, заявила: "Це найсмачніша китайська локшина, яку я коли-небудь куштувала". Інший постійний клієнт додав: "Я й не здогадувався, що горох може бути таким смачним".

Історія подружжя викликала широкий резонанс онлайн. Один користувач написав: "Вони чудові підприємці: вивезли китайський стріт-фуд культуру за кордон і заробляють на цьому". Інший зазначив: "У Китаї безліч дивовижних страв, якими варто ділитися зі світом".

