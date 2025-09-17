Супруги бросили науку ради острой лапши: сейчас они стали богатыми (фото)

37-летний Дин вместе с женой Ван решили покинуть научную работу и заняться приготовлением для жителей Бельгии традиционной кухни КНР. История пары стала вирусной в соцсетях Поднебесной, а супруги уже очень хорошо зарабатывают.

Сейчас фирменным блюдом заведения является острая гороховая лапша, которая приносит более 1000 евро ежедневно, сообщает South Morning China Post.

Журналисты пишут, что мужчина получил докторскую степень на родине и опубликовав около 30 научных работ по почвоведению и растениеводству, уехал в Бельгию для постдокторских исследований, где познакомился со своей будущей женой Ван, а в 2015 году супруги поселились в Бельгии, где родился их ребенок.

Не найдя стабильной работы вне научной сферы, Дин вместе с женой решили начать собственное дело. В мае они открыли небольшой бизнес на местных рынках Бельгии, предлагая острую гороховую лапшу — фирменное блюдо из родного города любимой, на котором она выросла.

Блюдо сочетает упругую лапшу, нежный горох и пикантный свиной соус с характерным солено-острым вкусом. Чтобы блюдо понравилось бельгийцам, Ван немного уменьшила остроту.

Китайская пара начала готовить традиционное блюдо своего региона для заработка Фото: tasteofhome.com

На рынке они ставят несколько стульев для посетителей, а благодаря предварительной подготовке ингредиентов каждая порция готовится за считанные минуты. Работают дважды в неделю, беря 7-9 евро (примерно 341 — 440 грн) за миску в зависимости от вида лапши, и в самые удачные дни зарабатывают более 1 000 евро (почти 49 тыс. грн).

"Вести ларек — это тоже исследование, просто теперь мы поддерживаем семью", — говорит Ван, пока ее муж ищет постоянную работу, то помогает жене на точке.

Видео их бизнеса на китайских соцсетях уже собрали более 78 000 подписчиков. В одном из роликов пожилая посетительница, едва справившись с палочками, заявила: "Это самая вкусная китайская лапша, которую я когда-либо пробовала". Другой постоянный клиент добавил: "Я и не догадывался, что горох может быть таким вкусным".

История супругов вызвала широкий резонанс онлайн. Один пользователь написал: "Они замечательные предприниматели: вывезли китайскую стрит-фуд культуру за границу и зарабатывают на этом". Другой отметил: "В Китае множество удивительных блюд, которыми стоит делиться с миром".

