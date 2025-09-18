Хитрощі для мандрівників: бортпровідниця дала поради, як безплатно літати в бізнес-класі

Клас обслуговування в літаках можна безкоштовно підвищити до рівня люкс. Бортпровідниця Сьєрра Мішт поділилася порадами, як це зробити.

Поради для мандрівників, які шукають більш розкішні перельоти, наводить британський таблоїд Daily Mail.

Як правило, у свята люди бронюють багато рейсів, тому авіакомпанії пропонують тисячі квитків на пізніші дати. Можна домовитися з агентами, які працюють на виїзді, якщо проявити до них люб'язність: принести шоколад або подарункові карти Starbucks, зазначила вона.

"Ви можете отримати такі заохочення, як номер у готелі на ніч, поки чекаєте на наступний рейс, безоплатне харчування і навіть підвищення класу до першого", — розповіла фахівчиня.

Мішт розкрила ще один "легкий трюк", який спрацює практично завжди. Пожежник, поліцейський, лікар і медсестра та будь-хто, хто може допомогти в разі надзвичайної ситуації на борту літака, можуть отримати місця в першому класі або в ряді біля аварійного виходу, де набагато більше місця для ніг і відпочинку.

"Усе, що вам потрібно зробити — просто повідомити про це співробітника на виході", — розповіла вона.

Бортпровідниця пояснює, що в разі незаповненості літака, пасажирів часто пересаджують для перерозподілу ваги із задньої частини салону в передню. Так пасажири займуть місця першого класу.

Остання, але не менш важлива порада: коли співробітник аеропорту перебронює квитки на наступний рейс, можна вимагати квиток першим класом як компенсацію втраченого часу. У 99% випадків це спрацьовує, підсумувала вона.

