Хитрощі для мандрівників: бортпровідниця дала поради, як безплатно літати в бізнес-класі
Клас обслуговування в літаках можна безкоштовно підвищити до рівня люкс. Бортпровідниця Сьєрра Мішт поділилася порадами, як це зробити.
Поради для мандрівників, які шукають більш розкішні перельоти, наводить британський таблоїд Daily Mail.
Як правило, у свята люди бронюють багато рейсів, тому авіакомпанії пропонують тисячі квитків на пізніші дати. Можна домовитися з агентами, які працюють на виїзді, якщо проявити до них люб'язність: принести шоколад або подарункові карти Starbucks, зазначила вона.
"Ви можете отримати такі заохочення, як номер у готелі на ніч, поки чекаєте на наступний рейс, безоплатне харчування і навіть підвищення класу до першого", — розповіла фахівчиня.
Мішт розкрила ще один "легкий трюк", який спрацює практично завжди. Пожежник, поліцейський, лікар і медсестра та будь-хто, хто може допомогти в разі надзвичайної ситуації на борту літака, можуть отримати місця в першому класі або в ряді біля аварійного виходу, де набагато більше місця для ніг і відпочинку.
"Усе, що вам потрібно зробити — просто повідомити про це співробітника на виході", — розповіла вона.
Бортпровідниця пояснює, що в разі незаповненості літака, пасажирів часто пересаджують для перерозподілу ваги із задньої частини салону в передню. Так пасажири займуть місця першого класу.
Остання, але не менш важлива порада: коли співробітник аеропорту перебронює квитки на наступний рейс, можна вимагати квиток першим класом як компенсацію втраченого часу. У 99% випадків це спрацьовує, підсумувала вона.
Нагадаємо, сім'я з Великої Британії продала трикімнатний будинок і разом із дітьми полетіла до Таїланду. У майбутньому вони хочуть відвідати інші країни Південно-Східної Азії.
Фокус також писав про українку на ім'я Анна, якій вдалося побувати в багатьох країнах за кілька місяців. Усе це стало можливим завдяки роботі на круїзному лайнері.