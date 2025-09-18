Хитрости для путешественников: бортпроводница дала советы, как бесплатно летать в бизнес-классе

Класс обслуживания в самолетах можно бесплатно повысить до уровня люкс. Бортпроводница Сьерра Мишт поделилась советами, как это сделать.

Советы для путешественников, которые ищут более роскошные перелеты, приводит британский таблоид Daily Mail.

Как правило, в праздники люди бронируют много рейсов, поэтому авиакомпании предлагают тысячи билетов на более поздние даты. Можно договориться с агентами, работающими на выезде, если быть проявить к ним любезность: принести шоколад или подарочные карты Starbucks, отметила она.

"Вы можете получить такие поощрения, как номер в отеле на ночь, пока ждете следующий рейс, бесплатное питание и даже повышение класса до первого", — рассказала специалист.

Мишт раскрыла еще один "легкий трюк", который сработает практически всегда. Пожарный, полицейский, врач и медсестра и любой, кто может помочь в случае чрезвычайной ситуаци на борту самолета, могут получить места в первом классе или в ряду у аварийного выхода, где гораздо больше места для ног и отдыха.

"Все, что вам нужно сделать — просто сообщить об этом сотруднику на выходе", — рассказала она.

Бортпроводница объясняет, что в случае незаполненности самолета, пассажиров часто пересаживают для перераспределения веса из задней части салона в переднюю. Таким образом пассажиры займут места первого класса.

Последний, но не менее важный совет: когда сотрудник аэропорта перебронирует билеты на следующий рейс можно потребовать билет первым классом в счет компенсации потерянного времени. В 99% случаев это срабатывает, подытожила она.

