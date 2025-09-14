Украинка за полгода посетила 14 стран и поделилась своими впечатлениями (видео)
Украинка по имени Анна посетила более десятка стран всего за несколько месяцев. Она работает на круизном лайнере, поэтому не платит за путешествия, а наоборот получает за это деньги.
Женщина поделилась своими впечатлениями в TikTok. А пользователей сети больше всего заинтересовала работа автора видео.
14 стран за полгода
"За 6 месяцев я посетила 24 города в 14 странах. Да, вы правильно услышали", — сказала женщина.
Среди посещенных стран: США, Пуэрто-Рико, Мексика, Белиз, Гондурас, Карибские острова, Доминиканская Республика, Греция, Италия, Испания, Франция, Гибралтар и Черногория.
"Каждый город в каждой стране были уникальны: вкусная кухня, невероятная архитектура, пляжи с кристально чистой водой, белый песок, впечатляющие пейзажи и местная атмосфера. Впечатляюще, правда?" — отметила Анна.
В частности, она призналась, что денег за путешествия не платила, а наоборот заработала на этом: "Весь секрет в том, что я работаю на круизных лайнерах. Именно благодаря этой работе я могу путешествовать, видеть океаны и моря, наблюдать невероятные восходы и закаты над разными континентами и собирать воспоминания, которые останутся со мной навсегда".
Впрочем, работа не такая уж и легкая, однако автор видео не хочет рассказывать об этом.
"Я не рассматриваю эту работу как работу на всю жизнь, конечно. Но за несколько лет этой работы я увидела такие места, такие страны, в которые я, пожалуй, никогда не поехала бы в жизни", — признается она.
В комментариях пользователей сети заинтересовала работа женщина:
- "Вау, очень круто! Можете рассказать, чем тяжела такая работа?".
- "Это стоит того!".
- "Можно к вам на работу?".
- "Если у вас железные нервы, можете попробовать", — ответила автор видео.
