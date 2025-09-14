Українка за пів року відвідала 14 країн та поділилась своїми враженнями (відео)

Українка на імʼя Анна відвідала понад десяток країн усього за кілька місяців. Вона працює на круїзному лайнері, тому не платить за подорожі, а навпаки отримує за це гроші.

Жінка поділилася своїми враженнями в TikTok. А користувачів мережі найбільше зацікавила робота авторки відео.

Українка відвідала 14 країн за пів року

14 країн за пів року

"За 6 місяців я відвідала 24 міста в 14 країнах. Так, ви правильно почули", — сказала жінка.

Серед відвіданих країн: США, Пуерто-Рико, Мексика, Беліз, Гондурас, Карибські острови, Домініканська Республіка, Греція, Італія, Іспанія, Франція, Гібралтар і Чорногорія.

"Кожне місто в кожній країні були унікальні: смачна кухня, неймовірна архітектура, пляжі з кришталево чистою водою, білий пісок, вражаючі краєвиди та місцева атмосфера. Вражаюче, правда?" — зазначила Анна.

Зокрема, вона зізналася, що грошей за подорожі не платила, а навпаки заробила на цьому: "Весь секрет в тому, що я працюю на круїзних лайнерах. Саме завдяки цій роботі я можу подорожувати, бачити океани і моря, спостерігати неймовірні сходи та заходи сонця над різними континентами і збирати спогади, які залишаться зі мною назавжди".

Втім, робота не така вже й легка, проте авторка відео не хоче розповідати про це.

"Я не розглядаю цю роботу як роботу на все життя, звісно. Але за декілька років цієї роботи я побачила такі місця, такі країни, у які я, мабуть, ніколи не поїхала б у житті", — зізнається вона.

У коментарях користувачів мережі зацікавила робота жінка:

"Вау, дуже круто! Можете розказати, чим тяжка така робота?".

"Це варто того!".

"Можна до вас на роботу?".

"Якщо у вас залізні нерви, можете спробувати", — відповіла авторка відео.

