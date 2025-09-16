Тратят всего 2 тысячи гривен в день: семья с детьми уехала в кругосветку, продав все имущество

33-летние Джош и Кэти из Великобритании всего за 24 часа нашли покупателя на свой трехкомнатный дом, распродали все имущество, от дивана и телевизора до автомобилей, и вместе с детьми вылетели в Таиланд.

Семья из Шеффилда решилась на шаг, о котором многие лишь мечтают: продать дом и отправиться в путешествие без обратного билета. Об этом пишет Lad Bible.

Теперь родители с детьми живут налегке, путешествуя с четырьмя рюкзаками и новым взглядом на жизнь. Они утверждают, что их расходы за границей значительно ниже, чем в Великобритании. В Шеффилде на жизнь уходило около 4000 фунтов (224 тысячи гриавен) в месяц, тогда как сейчас они укладываются в 35 фунтов (почти 2 тысячи гривен) в день.

Любовь к путешествиям у пары появилась еще в 2015 году, когда они целый год колесили по Австралии. После семейного отпуска в Мексике в январе этого года Джош и Кэти окончательно решили, что вместо коротких каникул по системе "все включено" они будут жить в дороге и открывать новые страны вместе с детьми.

"Мы просто поняли, что за деньги двухнедельного тура можно прожить месяц, путешествуя самостоятельно, если подходить разумно", — рассказывает глава семьи.

Любовь к путешествиям у пары появилась еще в 2015 году Фото: SWNS

В августе семья улетела из Манчестера и уже успела освоиться в Таиланде. Дети адаптировались к новой реальности и "расцветают на глазах", отмечает Кэти.

Чтобы не прерывать учебный процесс, родители подключили онлайн-платформу Oakwood Academy и наняли репетитора, который занимается с детьми каждую неделю. При этом супруги уверены, что путешествия дают им знания, которые невозможно получить за школьной партой: знакомство с культурой, языками и новыми людьми.

"Это сюрреализм — ощущение, что мы смогли. У нас простая жизнь, но мы счастливы, что можем быть вместе. Для нас это настоящее приключение", — говорит Кэти.

Планы на будущее

Сейчас семья не ищет новые маршруты. Они собираются посетить страны Юго-Восточной Азии, но пока не бронируют билеты заранее. Финансирование путешествий они планируют покрывать за счет средств от продажи дома.

Своим опытом Джош и Кэти делятся в соцсетях: они ведут блог 4 Backpacks Many Memories в TikTok и YouTube, где рассказывают о своей жизни с минимализмом и свободой передвижения.

