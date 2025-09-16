Витрачають лише 2 тисячі гривень на день: сім'я з дітьми поїхала в навколосвітню подорож, продавши все майно

33-річні Джош і Кеті з Великої Британії всього за 24 години знайшли покупця на свій трикімнатний будинок, розпродали все майно, від дивана і телевізора до автомобілів, і разом з дітьми вилетіли до Таїланду.

Сім'я з Шеффілда зважилася на крок, про який багато хто лише мріє: продати будинок і вирушити в подорож без зворотного квитка. Про це пише Lad Bible.

Тепер батьки з дітьми живуть без нічого, подорожуючи з чотирма рюкзаками та новим поглядом на життя. Вони стверджують, що їхні витрати за кордоном значно нижчі, ніж у Великій Британії. У Шеффілді на життя йшло близько 4000 фунтів (224 тисячі гриавенів) на місяць, тоді як зараз вони вкладаються в 35 фунтів (майже 2 тисячі гривень) на день.

Любов до подорожей у пари з'явилася ще 2015 року, коли вони цілий рік колесили Австралією. Після сімейної відпустки в Мексиці в січні цього року Джош і Кеті остаточно вирішили, що замість коротких канікул за системою "все включено" вони житимуть у дорозі та відкриватимуть нові країни разом із дітьми.

"Ми просто зрозуміли, що за гроші двотижневого туру можна прожити місяць, подорожуючи самостійно, якщо підходити розумно", — розповідає глава сім'ї.

Любов до подорожей у пари з'явилася ще 2015 року Фото: SWNS

У серпні сім'я полетіла з Манчестера і вже встигла освоїтися в Таїланді. Діти адаптувалися до нової реальності і "розквітають на очах", зазначає Кеті.

Щоб не переривати навчальний процес, батьки підключили онлайн-платформу Oakwood Academy і найняли репетитора, який займається з дітьми щотижня. При цьому подружжя впевнене, що подорожі дають їм знання, які неможливо отримати за шкільною партою: знайомство з культурою, мовами та новими людьми.

"Це сюрреалізм — відчуття, що ми змогли. У нас просте життя, але ми щасливі, що можемо бути разом. Для нас це справжня пригода", — каже Кеті.

Плани на майбутнє

Наразі родина не шукає нових маршрутів. Вони збираються відвідати країни Південно-Східної Азії, але поки що не бронюють квитки заздалегідь. Фінансування подорожей вони планують покривати за рахунок коштів від продажу будинку.

Своїм досвідом Джош і Кеті діляться в соцмережах: вони ведуть блог 4 Backpacks Many Memories у TikTok і YouTube, де розповідають про своє життя з мінімалізмом і свободою пересування.

