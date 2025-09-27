Найдешевше орендоване житло: блогер показав, що приховує кімната всього за 2 євро (відео)

Іспанський мандрівник і блогер Начо Барруеко перевірив, який вигляд має "найдешевше житло Airbnb у світі", зупинившись у кімнаті за 2 євро (близько 96 гривень) за ніч у Бангкоку, Таїланд.

Досвід туриста виявився несподівано позитивним, попри ризиковані деталі проживання. Він поділився подробицями в одному зі своїх відео в Instagram.

За словами Барруеко, перше враження від місця було тривожним. Поруч із будинком, схожим на хатину, лежали мішки зі сміттям, а всередину вели хиткі сходи, якими треба було піднятися в кімнату. Уже всередині він побачив таблички з попередженнями "не наступати на підлогу" в певних місцях, інакше можна провалитися крізь дошки.

"Ну, ну, ну, ну, чудово", — сказав мандрівник, оглядаючи кімнату.

Попри все це, блогер залишився задоволеним, адже за скромну плату він зміг отримати окрему кімнату, москітну сітку, вентилятор, приємний аромат і увагу до деталей.

"Мене вразила скромна обстановка району і зусилля господаря. Усе виглядало автентично, ніби я перенісся назад у часі", — поділився він.

Реакція соцмереж

Користувачі порівняли ціну з Мадридом, де за ніч у готелі просять до 200 євро (приблизно 9671 гривня).

Один із коментаторів зазначив: "Бачу, що власник вклав душу у свою справу. Сподіваюся, одного разу в нього буде успішний готель".

Інші похвалили "приємні дрібниці", включно з ламінованим привітанням з ім'ям гостя: "Навіть у найкращих готелях так не роблять!"

Барруеко зізнався, що хотів залишитися на третю ніч, але місць не виявилося.

