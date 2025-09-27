Самое дешевое съемное жилье: блогер показал, что скрывает комната всего за 2 евро (видео)

Испанский путешественник и блогер Начо Барруэко проверил, как выглядит "самое дешевое жилье Airbnb в мире", остановившись в комнате за 2 евро (около 96 гривен) за ночь в Бангкоке, Таиланд.

Опыт туриста оказался неожиданно позитивным, несмотря на рискованные детали проживания. Он поделился подробностями в одном из своих видео в Instagram.

По словам Барруэко, первое впечатление от места было тревожным. Рядом с домом, похожим на хижину, лежали мешки с мусором, а внутрь вела шаткая лестница, по которой нужно было подняться в комнату. Уже внутри он увидел таблички с предупреждениями "не наступать на пол" в определенных местах, иначе можно провалиться сквозь доски.

"Ну, ну, ну, замечательно", — сказал путешественник, осматривая комнату.

Несмотря на все это, блогер остался доволен, ведь за скромную плату он смог получить отдельную комнату, москитную сетку, вентилятор, приятный аромат и внимание к деталям.

"Меня поразила скромная обстановка района и усилия хозяина. Все выглядело аутентично, будто я перенесся назад во времени", — поделился он.

Реакция соцсетей

Пользователи сравнили цену с Мадридом, где за ночь в отеле просят до 200 евро (примерно 9671 гривна).

Один из комментаторов отметил: "Вижу, что владелец вложил душу в свое дело. Надеюсь, однажды у него будет успешный отель".

Другие похвалили "приятные мелочи", включая ламинированное приветствие с именем гостя: "Даже в лучших отелях так не делают!"

Барруэко признался, что хотел остаться на третью ночь, но мест не оказалось.

