Гаряча і хрустка: співробітник McDonald's розповів лайфхак, як завжди отримувати свіжу картоплю фрі

Картопля фрі залишається одним із найпопулярніших продуктів мережі McDonald's. Однак багато відвідувачів регулярно скаржаться, що страву подають остиглою.

Колишній співробітник компанії, який пропрацював у ресторані кілька років, розповів, як можна гарантовано отримати свіжу порцію. Про це повідомляє видання Мirror.

За його словами, проблема холодної картоплі фрі виникає через те, що тонкі скибочки швидко втрачають тепло, особливо при замовленні навинос. В інтернеті давно обговорюють "лайфхак", коли клієнт просить подати картоплю без солі. У цьому разі персоналу доводиться готувати нову партію. Однак співробітники компанії зазначають, що така практика створює додаткові складнощі і збільшує час очікування.

Працівники McDonald's рекомендують використовувати пряме формулювання — "приготувати на замовлення". Це прохання дає змогу отримати свіжий продукт без зайвих незручностей для персоналу. У середньому приготування картоплі фрі займає близько трьох з половиною хвилин, що не є значною затримкою.

Водночас співробітники уточнюють, що в деяких випадках виконання такого замовлення може зайняти більше часу. Наприклад, якщо потрібне очищення робочої зони від солі перед приготуванням нової порції. Незважаючи на це, результат виправдовує очікування: клієнт отримує гарячу і хрустку картоплю, щойно вийняту з фритюрниці.

У компанії наголошують: прохання "приготувати на замовлення" є чесним і коректним способом звернення до персоналу. Такий підхід забезпечує свіжість страви та полегшує роботу співробітників.

