Горячая и хрустящая: сотрудник McDonald's рассказал лайфхак, как всегда получать свежую картошку фри
Картофель фри остается одним из самых популярных продуктов сети McDonald's. Однако многие посетители регулярно жалуются, что блюдо подается остывшим.
Бывший сотрудник компании, проработавший в ресторане несколько лет, рассказал, как можно гарантированно получить свежую порцию. Об этом сообщает издание Мirror.
По его словам, проблема холодного картофеля фри возникает из-за того, что тонкие ломтики быстро теряют тепло, особенно при заказе навынос. В интернете давно обсуждают "лайфхак", когда клиент просит подать картофель без соли. В этом случае персоналу приходится готовить новую партию. Однако сотрудники компании отмечают, что подобная практика создает дополнительные сложности и увеличивает время ожидания.
Работники McDonald's рекомендуют использовать прямую формулировку — "приготовить на заказ". Эта просьба позволяет получить свежий продукт без лишних неудобств для персонала. В среднем приготовление картофеля фри занимает около трех с половиной минут, что не является значительной задержкой.
В то же время сотрудники уточняют, что в некоторых случаях выполнение такого заказа может занять больше времени. Например, если требуется очистка рабочей зоны от соли перед приготовлением новой порции. Несмотря на это, результат оправдывает ожидание: клиент получает горячую и хрустящую картошку, только что вынутую из фритюрницы.
В компании подчеркивают: просьба "приготовить на заказ" является честным и корректным способом обращения к персоналу. Такой подход обеспечивает свежесть блюда и облегчает работу сотрудников.
