Готовий бізнес за 60 секунд: чоловіки дають нове життя використаним пляшкам (відео)

Українська блогерка Олена Мазур розповіла підписникам про нову ідею бізнесу "за 60 секунд", нагадавши історію двох чоловіків. Вони придумали, як використовувати вживані пляшки після первинного застосування.

Блогерка говорить, що в цій ідеї від цих чоловіків є принцип "екологічність понад усе", розповідає жінка у своєму TikTok.

На кадрах можна побачити, як два чоловіки придумали простий і ефективний спосіб вести приватну справу. Вони збирають пляшки, після чого ретельно їх промивають та чистять за допомогою звичайного йоршика.

Потім один з чоловіків наливає синю рідину, яка виглядає як концентрат напою. Згодом за допомогою пресу та мінералізації вони доливають потрібну кількість рідини та закривають пляшку з готовим напоєм.

З кадрів відео можна припустити, що чоловіки займаються розлиттям газованих напоїв. Щодо ймовірної локації зйомок, то на одній з пляшок можна побачити напис "Lahore", що співзвучно з назвою однойменного міста в Пакистані.

Реакція соцмереж

У коментарях під відео, українські користувачі з гумором сприйняли пропозицію блогерки. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Своя лінія АТБ";

"Якось мій свекор з братами пив пиво, і в одній пляшці воно виявилося ну дуже гадосним… Виявилося, там був хребет тараньки, який не помітила система очистки на заводі, в темній пляшці";

"Постійно ці відоси з дивовижними методами переробки сміття, яке нашу планету знищить за пару днів якщо всі так робити почнуть, це вже не кажу про те що людям там вопщє не сахар, а туди ще й туристи їздять пожрать, потім в клініку потрапляють";

"В пляшці — коктейль "Блакитна Лагуна".

