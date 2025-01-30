"Гроші капають, коли сплю": чоловік навчився багатіти, не докладаючи жодних зусиль (фото)

Проста бізнес-ідея стала "дійною коровою" для багатьох підприємливих людей, одержимих додатковим заробітком.

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Підприємливий житель Огайо (США), якого звуть Брендон Шліхтер, знайшов простий спосіб заробляти гроші, не докладаючи жодних зусиль. Чоловік стверджує, що гроші "капають", навіть коли він спить. Розповідь про його бізнес-ідею завірусилась у TikTok, зібравши 9 мільйонів переглядів.

"Зовсім непогано за тиждень бездіяльності", — жартує Брендон, підраховуючи у ролику свій заробіток.

Пасивний дохід

Чоловік придбав за 1400 доларів два автомати: один для газованої води, а інший для закусок. Він купує газовану воду по 50 центів за пляшку, а продає за 1 долар. Також наймає людину, яка обслуговує пристрій й щотижня збирає виторг.

Брендон Шліхтер заробляє за допомогою автоматів Фото: TikTok

За підрахунками Шліхтера, один автомат з солодкою водою приніс йому $249 за тиждень й близько $900 на місяць пасивного доходу. Ці прибутки вражають, враховуючи економічні проблеми, зокрема інфляцію, та політичну нестабільність, яка панує у світі.

У відео, опублікованому ще у 2022 році, бізнесмен похизувався, що за один день на всіх своїх автоматах заробив $1000 — за місяць сума прибутку склала $100 тисяч.

Автомати з їжею

До речі, автомати з напоями та їжею стали "дійною коровою" для багатьох підприємливих людей, одержимих додатковим заробітком. Їхній досвід багатьох надихає. Наприклад, блогерка Джейд Девіс заробила $150 всього за три тижні на автоматі зі снеками, який купила всього за $250. А от 31-річний Маркус Грам на своїх 25 автоматах у 2021 році заробив аж $300 тисяч.

Чоловік задоволений своїм пасивним доходом Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше 39-річна мільйонерка Бернадетт Джой, авторка подкасту Crush Your Money Goals, близько десяти років працювала HR-менеджеркою. За ці роки жінка сформувала 3 ключові звички, які дозволили їй розвивати свої сильні сторони, примножувати багатство та досягати успіху.

А от колишній банківський працівник Кріс Бан з Великої Британії, якого звільнили з роботи у 21-річному віці, піднявся на ноги й став мільйонером. Чоловік дав собі слово, що більше ніколи не буде найманим працівником.