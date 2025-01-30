"Деньги капают, когда сплю": мужчина научился богатеть, не прилагая никаких усилий (фото)

Простая бизнес-идея стала "дойной коровой" для многих предприимчивых людей, одержимых дополнительным заработком.

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Предприимчивый житель Огайо (США), которого зовут Брэндон Шлихтер, нашел простой способ зарабатывать деньги, не прилагая никаких усилий. Мужчина утверждает, что деньги "капают", даже когда он спит. Рассказ о его бизнес-идее завирусилась в TikTok, собрав 9 миллионов просмотров.

"Совсем неплохо за неделю бездействия", — шутит Брэндон, подсчитывая в ролике свой заработок.

Пассивный доход

Мужчина приобрел за 1400 долларов два автомата: один для газировки, а другой для закусок. Он покупает газировку по 50 центов за бутылку, а продает за 1 доллар. Также нанимает человека, который обслуживает устройство и еженедельно собирает выручку.

Брендон Шлихтер зарабатывает с помощью автоматов Фото: TikTok

По подсчетам Шлихтера, один автомат со сладкой водой принес ему $249 за неделю и около $900 в месяц пассивного дохода. Эти доходы впечатляют, учитывая экономические проблемы, в частности инфляцию, и политическую нестабильность, которая царит в мире.

В видео, опубликованном еще в 2022 году, бизнесмен похвастался, что за один день на всех своих автоматах заработал $1000 — за месяц сумма прибыли составила $100 тысяч.

Автоматы с едой

Кстати, автоматы с напитками и едой стали "дойной коровой" для многих предприимчивых людей, одержимых дополнительным заработком. Этот опыт многих вдохновляет. Например, блогер Джейд Дэвис заработала $150 всего за три недели на автомате со снеками, который купила всего за $250. А вот 31-летний Маркус Грам на своих 25 автоматах в 2021 году заработал аж $300 тысяч.

Мужчина доволен своим пассивным доходом Фото: TikTok

Напомним, ранее 39-летняя миллионерша Бернадетт Джой, автор подкаста Crush Your Money Goals, около десяти лет работала HR-менеджером. За эти годы женщина сформировала 3 ключевые привычки, которые позволили ей развивать свои сильные стороны, приумножать богатство и достигать успеха.

А вот бывший банковский работник Крис Бан из Великобритании, которого уволили с работы в 21-летнем возрасте, поднялся на ноги и стал миллионером. Мужчина дал себе слово, что больше никогда не будет наемным работником.