Готовый бизнес за 60 секунд: мужчины дают новую жизнь использованным бутылкам (видео)

Украинский блогер Елена Мазур рассказала подписчикам о новой идее бизнеса "за 60 секунд", напомнив историю двух мужчин. Они придумали, как использовать бывшие в употреблении бутылки после первичного применения.

Блогер говорит, что в этой идее от этих мужчин есть принцип "экологичность превыше всего", рассказывает женщина в своем TikTok.

На кадрах можно увидеть, как два мужчины придумали простой и эффективный способ вести частное дело. Они собирают бутылки, после чего тщательно их промывают и чистят с помощью обычного ершика.

Затем один из мужчин наливает синюю жидкость, которая выглядит как концентрат напитка. Впоследствии с помощью пресса и минерализации, они доливают нужное количество жидкости и закрывают бутылку с готовым напитком.

Из кадров видео можно предположить, что мужчины занимаются разливом газированных напитков. Что касается вероятной локации съемок, то на одной из бутылок можно увидеть надпись "Lahore", что созвучно с названием одноименного города в Пакистане.

Реакция соцсетей

В комментариях под видео, украинские пользователи с юмором восприняли предложение блогера. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Своя линия АТБ";

"Как-то мой свекор с братьями пил пиво, и в одной бутылке оно оказалось ну очень гадостным... Оказалось, там был хребет тараньки, который не заметила система очистки на заводе, в темной бутылке";

"Постоянно эти видосы с удивительными методами переработки мусора, который нашу планету уничтожит за пару дней если все так делать начнут, это уже не говорю о том что людям там вопще не сахар, а туда еще и туристы ездят пожрать, потом в клинику попадают";

"В бутылке — коктейль "Голубая Лагуна".

