Із чого роблять крабові палички: людям показали повний цикл виробництва (відео)

Крабові палички довгий час залишалися популярною закускою для салатів і швидких перекусів. Але після того як у мережі розкрили, з чого і як їх виробляють, багато хто зізнався, що більше не зможе їсти цей продукт.

Популярний YouTube-канал Trending Updates опублікував ролик, де показав весь шлях продукту — від сировини до готової упаковки.

На перший погляд, усе виглядало досить логічно. В основі крабових паличок використовується не краб, а минтай. Ця риба зустрічається в достатку і коштує дешевше.

З філе роблять м'яку рибну пасту, а потім до неї додають лід для збереження вологи, сіль, цукор та ароматизатори, щоб смак був більш "крабовим". Потім суміш проходить через машини, які перетворюють її на довгі смужки, закручують і покривають тонкою плівкою з барвником, що створює ілюзію справжнього крабового м'яса.

Після цього автомат нарізає заготовку на однакові палички. Саме в такому вигляді ми їх і бачимо на прилавках супермаркетів.

Реакція соцмереж

Історія викликала бурхливі обговорення в мережі. Одні клянуться ніколи більше не купувати крабові палички, інші вважають, що "правда неприємна, але смак все одно подобається".

"Крабові палички на смак огидні. Побачивши, як їх роблять, я зрозумів, чому", "Це огидно", "Ніяких крабових паличок", — писали вони.

Інші порівняли продукт із "рибним хот-догом" або навіть "будматеріалом". Хтось додав, що правильніше було б називати їх "рибні палички", адже краба там немає зовсім.

Проте частина глядачів зізналася, що процес має неапетитний вигляд, але відмовитися від звичної закуски вони не готові.

