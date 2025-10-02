Из чего делают крабовые палочки: людям показали полный цикл производства (видео)

Крабовые палочки долгое время оставались популярной закуской для салатов и быстрых перекусов. Но после того как в сети раскрыли, из чего и как их производят, многие признались, что больше не смогут есть этот продукт.

Популярный YouTube-канал Trending Updates опубликовал ролик, где показал весь путь продукта — от сырья до готовой упаковки.

На первый взгляд все выглядело довольно логично. В основе крабовых палочек используется не краб, а минтай. Эта рыба встречается в изобилии и стоит дешевле.

Из филе делают мягкую рыбную пасту, а затем к ней добавляют лед для сохранения влаги, соль, сахар и ароматизаторы, чтобы вкус был более "крабовым". Затем смесь проходит через машины, которые превращают ее в длинные полоски, закручивают и покрывают тонкой пленкой с красителем, создающей иллюзию настоящего крабового мяса.

После этого автомат нарезает заготовку на одинаковые палочки. Именно в таком виде мы их и видим на прилавках супермаркетов.

Реакция соцсетей

История вызвала бурные обсуждения в сети. Одни клянутся никогда больше не покупать крабовые палочки, другие считают, что "правда неприятна, но вкус все равно нравится".

"Крабовые палочки на вкус отвратительны. Увидев, как их делают, я понял, почему", "Это отвратительно", "Никаких крабовых палочек", — писали они.

Другие сравнили продукт с "рыбным хот-догом" или даже "стройматериалом". Кто-то добавил, что правильнее было бы называть их "рыбные палочки", ведь краба там нет вовсе.

Тем не менее часть зрителей призналась, что процесс выглядит неаппетитно, но отказаться от привычной закуски они не готовы.

