Поліція розгубилася і не змогла виписати штраф чоловіку: вся причина в його авто (фото)

Поліція міста Сан-Бруно (штат Каліфорнія, США) проводила рейд проти п'яних водіїв за кермом, коли увагу копів привернуло неправильно запарковане таксі на узбіччі. Та за мить виявилося, що все куди курйозніше, ніж видається.

З'ясувалося, що це було роботизоване таксі, а при спробі отримати документи та техпаспорт, машина видала CAPTCHA-тест, йдеться в повідомленні копів у Facebook.

Цей інцидент стався вночі проти 27 вересня. Саме тоді копи помітили роботаксі Waymo, яке виконало класичний каліфорнійський розворот на червоне світло.

Копи зупинили автомобіль, але виявили, що за кермом нікого немає. Коли офіцери попросили "права й техпаспорт", машина видала CAPTCHA-тест, який поліція провалила шість разів поспіль.

Свідки кажуть, авто поводилося "спокійно, чемно і тверезо". Згодом поліція похвалилася, що машина мала "ані водія, ані рук, ані уявлення", що, за збігом, так само описує й місцеву міську раду.

Однак найцікавіше почалося далі: у графі протоколу для е-штрафів немає графи робот, а тому порушення вказали в категорії "Інше" між пунктами "втекла корова" та "чоловік продає тхорів з багажника".

У компанії Waymo заявили, що їхні авто поважають правила дорожнього руху. Там додали, що їхні машини "шанують закон", але не визнають людської влади, якщо це не входить у наш протокол дій". Після чого речника відключили від мережі.

Наразі законодавці розглядають правила, які дозволять виписувати штрафи роботам. Водночас правоохоронці не можуть виписати протоколи на роботизовані авто, а тому змушені опинятися в курйозних ситуаціях, як і цього разу.

