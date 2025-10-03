Полиция растерялась и не смогла выписать штраф мужчине: вся причина в его авто (фото)

Полиция города Сан-Бруно (штат Калифорния, США) проводила рейд против пьяных водителей за рулем, когда внимание копов привлекло неправильно запаркованное такси на обочине. Но через мгновение оказалось, что все куда курьезнее, чем кажется.

Выяснилось, что это было роботизированное такси, а при попытке получить документы и техпаспорт, машина выдала CAPTCHA-тест, говорится в сообщении копов в Facebook.

Этот инцидент произошел в ночь на 27 сентября. Именно тогда копы заметили роботакси Waymo, которое выполнило классический калифорнийский разворот на красный свет.

Копы остановили автомобиль, но обнаружили, что за рулем никого нет. Когда офицеры попросили "права и техпаспорт", машина выдала CAPTCHA-тест, который полиция провалила шесть раз подряд.

Свидетели говорят, авто вело себя "спокойно, вежливо и трезво". Впоследствии полиция похвасталась, что машина имела "ни водителя, ни рук, ни представления", что, по совпадению, так же описывает и местный городской совет.

Робот-такси перехитрил копов насчет штрафа Фото: Facebook

Однако самое интересное началось дальше: в графе протокола для е-штрафов нет графы робот, а потому нарушение указали в категории "Другое" между пунктами "сбежала корова" и "мужчина продает хорьков из багажника".

В компании Waymo заявили, что их авто уважают правила дорожного движения. Там добавили, что их машины "уважают закон", но не признают человеческой власти, если это не входит в наш протокол действий". После чего представителя отключили от сети.

Сейчас законодатели рассматривают правила, которые позволят выписывать штрафы роботам. В то же время правоохранители не могут выписать протоколы на роботизированные авто, а потому вынуждены оказываться в курьезных ситуациях, как и в этот раз.

Ранее Фокус сообщал, как в Европе запускают сервис беспилотных такси. На улицах ряда европейских городов такие машины появятся уже в 2026 году.

Впоследствии стало известно, что принесет человечеству массовое появление беспилотных автомобилей. Блогер Дмитрий Чернышев считает, что это будет не прихоть или роскошь, а будущая норма комфорта и безопасности.