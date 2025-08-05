В Европе запускают сервис беспилотных такси: какие авто будут использовать (фото)

На улицах ряда европейских городов уже в 2026 году появятся беспилотные такси. Это будут электрические минивэны с

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Проект совместно воплощают в жизнь сервис райдшеринга Lyft и китайский оператор онлайн-такси Baidu, который уже имеет опыт использования беспилотных авто. Об этом сообщает сайт Carscoops.

На первом этапе беспилотные такси Lyft появятся в нескольких городах в Великобритании и Германии. В перспективе на европейские дороги планируют вывести тысячи беспилотных авто.

В салоне Baidu Apollo RT6 установлены кресла с подогревом и массажем Фото: Baidu

Сейчас решается вопрос с разрешением на эксплуатацию электрокаров на автопилоте. Сообщается, что они будут полностью соответствовать всем стандартам и требованиям безопасности.

Baidu в качестве партнера выбрали потому, что эта компания с 2022 года эксплуатирует беспилотные такси. Они представлены в 15 китайских городах и уже совершили 11 миллионов поездок.

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Именно Baidu предоставит беспилотные автомобили для такси — электрические минивэны Apollo RT6. 4,7-метровое авто рассчитано на четырех пассажиров, причем сиденья имеют подогрев, массаж и выдвижные подставки для отдыха ног.

Беспилотное такси Baidu Apollo RT6 получило 40 различных сенсоров, среди которых — 12 камер и 8 лидаров (лазерных дальномеров). Обработкой данных занимается искусственный интеллект.

Между прочим, свое беспилотное такси с 2026 года планирует запустить в Европе и Volkswagen.

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