В Європі запускають сервіс безпілотних таксі: які авто використовуватимуть (фото)

На вулицях низки європейських міст уже в 2026 році з’являться безпілотні таксі. Це будуть електричні мінівени з

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Проєкт спільно втілюють у життя сервіс райдшерінгу Lyft та китайський оператор онлайн-таксі Baidu, який вже має досвід використання безпілотних авто. Про це повідомляє сайт Carscoops.

На першому етапі безпілотні таксі Lyft з’являться у кількох містах у Великій Британії та Німеччині. У перспективі на європейські дороги планують вивести тисячі безпілотних авто.

У салоні Baidu Apollo RT6 встановлено крісла з підігрівом та масажем Фото: Baidu

Наразі вирішується питання з дозволом на експлуатацію електрокарів на автопілоті. Повідомляється, що вони повністю відповідатимуть усім стандартам та вимогам безпеки.

Baidu в якості партнера обрали тому, що ця компанія із 2022 року експлуатує безпілотні таксі. Вони представлені в 15 китайських містах і вже здійснили 11 мільйонів поїздок.

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Саме Baidu надасть безпілотні автомобілі для таксі – електричні мінівени Apollo RT6. 4,7-метрове авто розраховане на чотирьох пасажирів, причому сидіння мають підігрів, масаж та висувні підставки для відпочинку ніг.

Безпілотне таксі Baidu Apollo RT6 отримало 40 різноманітних сенсорів, серед яких – 12 камер та 8 лідарів (лазерних дальномірів). Обробкою даних займається штучний інтелект.

Між іншим, своє безпілотне таксі з 2026 року планує запустити в Європі і Volkswagen.

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