Без аварий и смертей: что принесет человечеству массовое появление беспилотных автомобилей
Беспилотные автомобили войдут в жизнь каждого человека — и гораздо быстрее, чем кажется, прогнозирует блогер Дмитрий Чернышев. И это будет не прихоть, не роскошь, а норма, которая сделает существование каждого из нас более комфортным, безопасным, динамичным.
Почему переход на машины без водителей неизбежен? Объясню на примере Штатов.
В США ежегодно на дорогах погибает около 40 000 человек. Плюс около 5 000 000 несмертельных травм, требующих медицинской помощи. Прямые затраты — 836 миллиардов долларов, или около 2700 долларов на одного американца в год.
Подавляющее большинство аварий (около 94%) происходит из-за человеческого фактора — усталости, невнимательности, алкогольного опьянения, превышения скорости. Беспилотники не устают, не отвлекаются и соблюдают правила движения. Они видят на 360 градусов с помощью лидаров, радаров и камер. Их время реакции измеряется в миллисекундах, в десятки раз быстрее человека. Они "общаются" друг с другом — беспилотники в потоке могут обмениваться информацией, сообщая друг другу о торможении или маневре до его начала. Меньше аварий, меньше пострадавших, меньше загружены больницы и машины скорой помощи. Ниже страховые взносы.
Средний житель мегаполиса тратит от 300 до 500 часов в год просто на дорогу на работу и обратно. Это время, вырванное из жизни, потраченное на стресс в пробках и концентрацию на дороге. Беспилотник превращается из средства передвижения в ваше личное пространство между домом и работой. Вы сможете работать или отдыхать — смотреть фильмы, читать книги, медитировать или спать, приезжая на работу отдохнувшим. Это возвращение миллиардов человеко-часов, которые можно будет потратить на что-то более осмысленное, чем вождение.
Огромные площади наших городов (по некоторым оценкам, до 30-40% в центрах) заняты парковками. Средний автомобиль ездит всего около двух часов в день — все остальное время он стоит и занимает место. Все наши улицы и дворы забиты припаркованными автомобилями. Высвободятся гигантские территории, занятые сейчас парковками. Их можно будет превратить в парки, скверы, пешеходные зоны, велодорожки, кафе, детские площадки, сделав города гораздо более зелеными и приятными для жизни. Переход на электрические беспилотники сделает города и чище, и тише.
Модель владения автомобилем изменится. Вместо личного авто у вас будет подписка на беспилотник — это сэкономит вам огромные деньги. Не нужно рыть подземные гаражи под высотками или выделять место под гараж в частном доме (стоимость жилья уменьшается — не нужна парковка). Родителям не придется работать "личным таксистом" для своего ребенка. Один беспилотник сможет заменить десяток личных автомобилей, потому что он будет использоваться круглосуточно.
Беспилотники, движущиеся в едином, скоординированном потоке, могут ехать гораздо ближе друг к другу и с оптимальной скоростью. Это увеличит пропускную способность дорог в 2-3 раза без их физического расширения. Плавное, оптимизированное движение без резких разгонов и торможений значительно снизит расход электроэнергии. Меньше пробок — гораздо выше скорость движения. Просто для сравнения: В 1908 году в Лондоне средняя скорость конного экипажа составляла 16 км/час. В 2022 году — 14,5 км/час.
Современные автомобили очень тяжелые. Значительная доля этого веса приходится на системы безопасности — активные и пассивные. Тяжелый автомобиль должен выдержать лобовое столкновение и не убить своих пассажиров. Подушки безопасности, жесткие сиденья, сминаемые элементы конструкции и пр. увеличивают вес. Больший вес требует большей мощности, что еще больше увеличивает вес.
Корпус беспилотника должен защищать пассажиров только от непогоды, а не от столкновений с многотонными транспортными средствами — аварий на дорогах не будет. Машины можно делать гораздо более аэродинамичными, чем сегодня (одни только боковые зеркала увеличивают расход топлива процентов на 5). Меньше вес — меньше нагрузка на асфальт, дороги нужно реже ремонтировать.
Регулярное техническое обслуживание в беспилотниках практически сведется к нулю — на первых 100 000 км там нечего ремонтировать. Людям не нужно будет тратить время на обучение вождению, заучивание правил дорожного движения и сдачу экзаменов. Не нужно мыть машину, заправлять, ремонтировать, проходить техосмотр, покупать огнетушитель, аптечку и пр. Возможно, массовое внедрение беспилотников сделает общественный транспорт ненужным — поездка на машине будет дешевле поездки на автобусе.
И произойдет это переход гораздо быстрее, чем вы думаете.
P.S.
Владение личным автомобилем в будущем превратится в такой же архаизм, как сегодня — владение лошадью. В принципе, можно, конечно, но очень дорого и хлопотно. К тому же автомобиль с человеком за рулем просто не пустят на городские улицы — человек слишком опасен, непредсказуем, его реакция на порядок медленнее и он не может общаться с другими беспилотниками. Но владельцы автомобилей смогут гоняться на специально выделенных для них кольцевых трассах.
