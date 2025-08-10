Без аварий и смертей: что принесет человечеству массовое появление беспилотных автомобилей

Related video

Почему переход на машины без водителей неизбежен? Объясню на примере Штатов.

В США ежегодно на дорогах погибает около 40 000 человек. Плюс около 5 000 000 несмертельных травм, требующих медицинской помощи. Прямые затраты — 836 миллиардов долларов, или около 2700 долларов на одного американца в год.

Подавляющее большинство аварий (около 94%) происходит из-за человеческого фактора — усталости, невнимательности, алкогольного опьянения, превышения скорости. Беспилотники не устают, не отвлекаются и соблюдают правила движения. Они видят на 360 градусов с помощью лидаров, радаров и камер. Их время реакции измеряется в миллисекундах, в десятки раз быстрее человека. Они "общаются" друг с другом — беспилотники в потоке могут обмениваться информацией, сообщая друг другу о торможении или маневре до его начала. Меньше аварий, меньше пострадавших, меньше загружены больницы и машины скорой помощи. Ниже страховые взносы.

Средний житель мегаполиса тратит от 300 до 500 часов в год просто на дорогу на работу и обратно. Это время, вырванное из жизни, потраченное на стресс в пробках и концентрацию на дороге. Беспилотник превращается из средства передвижения в ваше личное пространство между домом и работой. Вы сможете работать или отдыхать — смотреть фильмы, читать книги, медитировать или спать, приезжая на работу отдохнувшим. Это возвращение миллиардов человеко-часов, которые можно будет потратить на что-то более осмысленное, чем вождение.

Огромные площади наших городов (по некоторым оценкам, до 30-40% в центрах) заняты парковками. Средний автомобиль ездит всего около двух часов в день — все остальное время он стоит и занимает место. Все наши улицы и дворы забиты припаркованными автомобилями. Высвободятся гигантские территории, занятые сейчас парковками. Их можно будет превратить в парки, скверы, пешеходные зоны, велодорожки, кафе, детские площадки, сделав города гораздо более зелеными и приятными для жизни. Переход на электрические беспилотники сделает города и чище, и тише.

Модель владения автомобилем изменится. Вместо личного авто у вас будет подписка на беспилотник — это сэкономит вам огромные деньги. Не нужно рыть подземные гаражи под высотками или выделять место под гараж в частном доме (стоимость жилья уменьшается — не нужна парковка). Родителям не придется работать "личным таксистом" для своего ребенка. Один беспилотник сможет заменить десяток личных автомобилей, потому что он будет использоваться круглосуточно.

Вежливый беспилотник всегда уступит дорогу пешеходу

Беспилотники, движущиеся в едином, скоординированном потоке, могут ехать гораздо ближе друг к другу и с оптимальной скоростью. Это увеличит пропускную способность дорог в 2-3 раза без их физического расширения. Плавное, оптимизированное движение без резких разгонов и торможений значительно снизит расход электроэнергии. Меньше пробок — гораздо выше скорость движения. Просто для сравнения: В 1908 году в Лондоне средняя скорость конного экипажа составляла 16 км/час. В 2022 году — 14,5 км/час.

Современные автомобили очень тяжелые. Значительная доля этого веса приходится на системы безопасности — активные и пассивные. Тяжелый автомобиль должен выдержать лобовое столкновение и не убить своих пассажиров. Подушки безопасности, жесткие сиденья, сминаемые элементы конструкции и пр. увеличивают вес. Больший вес требует большей мощности, что еще больше увеличивает вес.

Корпус беспилотника должен защищать пассажиров только от непогоды, а не от столкновений с многотонными транспортными средствами — аварий на дорогах не будет. Машины можно делать гораздо более аэродинамичными, чем сегодня (одни только боковые зеркала увеличивают расход топлива процентов на 5). Меньше вес — меньше нагрузка на асфальт, дороги нужно реже ремонтировать.

Регулярное техническое обслуживание в беспилотниках практически сведется к нулю — на первых 100 000 км там нечего ремонтировать. Людям не нужно будет тратить время на обучение вождению, заучивание правил дорожного движения и сдачу экзаменов. Не нужно мыть машину, заправлять, ремонтировать, проходить техосмотр, покупать огнетушитель, аптечку и пр. Возможно, массовое внедрение беспилотников сделает общественный транспорт ненужным — поездка на машине будет дешевле поездки на автобусе.

И произойдет это переход гораздо быстрее, чем вы думаете.

P.S.

Владение личным автомобилем в будущем превратится в такой же архаизм, как сегодня — владение лошадью. В принципе, можно, конечно, но очень дорого и хлопотно. К тому же автомобиль с человеком за рулем просто не пустят на городские улицы — человек слишком опасен, непредсказуем, его реакция на порядок медленнее и он не может общаться с другими беспилотниками. Но владельцы автомобилей смогут гоняться на специально выделенных для них кольцевых трассах.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно