Рояль, який належав "королеві піаністів", повернувся додому після століття зникнення (фото)

Історія рояля марки Broadwood, що належав легенді вікторіанської музики Арабеллі Годдард, містить в собі катастрофу корабля, скандали та зникнення з поля зору на понад 100 років. Однак тепер цінний інструмент повернувся до Британії та перебуває на експозиції.

Сам інструмент епохи вікторіанства дивом уцілів під час корабельної аварії біля берегів Австралії тепер перебуває на експозиції Національного трасту, повідомляє Daily Express.

Журналісти розповідають, що інструмент був створений майстрами Broadwood та належав всесвітньо відомій концертній піаністці Арабеллі Годдард, яку в XIX столітті називали "королевою піаністів". Піаністка була світовою сенсацією 1870-х: вона гастролювала по всьому світу, просуваючи нову модель рояля з палісандра.

Проте австралійський етап її туру став для неї випробуванням. У червні 1874 року судно RMS Flintshire, на якому вона подорожувала, потрапило у шторм і сіло на мілину біля узбережжя Квінсленду.

Після жахливої ночі у відкритому човні, пані Годдард урятували разом із її роялем. Попри неприємну історію, вона продовжила виступи в Австралії, та незабаром щодо неї вибухнув грндіозний скандал.

Арабелла Годдард у середині 1870-хх Фото: National Trust Афіша з виступами Арабелли Годдард Фото: National Trust

У Сіднеї агент піаністки посварився з менеджером театру Victoria Theatre і відмовився ділити афішу з місцевою актрисою бурлеску. У пресі з’явився скандальний лист, нібито написаний самою Годдард, у якому зневажливо висміювали австралійських артистів і публіку.

Арабелла заперечувала авторство, але мусила тікати з міста, залишивши рояль. Театр утримував інструмент як "заручника", поки ситуацію не владнали переговори.

Зрештою у травні 1875 року рояль знову з’явився в Лондоні та був придбаний за майже 26 тис. фунтів (1,44 млн грн) у сучасному еквіваленті винахідником Вільямом Армстронгом, власником маєтку Крегсайд. Його дім став першим у світі, освітленим гідроелектрикою, і рояль займав там почесне місце.

Після 1901 року інструмент зник із поля зору істориків аж до 2006-го, коли його випадково виявили й продали приватним колекціонерам. Нові власники розпочали дослідження, які підтвердили: це справді рояль Арабелли Годдард.

Рояль пройшов реставрацію та ретельну чистку Фото: National Trust Наглядачка обережно чистить інструмент Фото: National Trust

Під кришкою зберігся напис "Sir Wm Armstrong" і записи олівцем, що, ймовірно, позначають налаштування інструмента. Тепер, рівно через 150 років після покупки Армстронга, рояль повернувся до замку Крегсайд і знову прикрашає Вітальню.

"У часи стрімінгу легко забути, наскільки важливою колись була жива музика. Для вікторіанських родин мати вдома рояль було нормою, але інструмент Broadwood був символом статусу — його згадували навіть у романах Джейн Остін", — каже музикознавиця Дейзі Гіббс із Національного трасту.

Менеджерка колекцій Клер Тісдейл додає, що пан Армстронг свідомо обрав саме цей рояль, захоплюючись Арабеллою Годдард. Ймовірно все було зроблено так, як сьогодні колекціонери шукають гітари відомих рок-зірок.

"Ми щасливі повернути інструмент додому й поділитися його неймовірною історією з відвідувачами", — говорить менеджерка, додаючи, що тепер рояль перебуває на експозиції для всіх охочих.

