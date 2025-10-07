Рояль, который принадлежал "королеве пианистов", вернулся домой после столетия исчезновения (фото)

История рояля марки Broadwood, принадлежавшего легенде викторианской музыки Арабелле Годдард, включает в себя катастрофу корабля, скандалы и исчезновение из поля зрения более чем на 100 лет. Однако теперь ценный инструмент вернулся в Британию и находится на экспозиции.

Related video

Сам инструмент эпохи викторианства чудом уцелел во время кораблекрушения у берегов Австралии и теперь находится на экспозиции Национального траста, сообщает Daily Express.

Журналисты рассказывают, что инструмент был создан мастерами Broadwood и принадлежал всемирно известной концертной пианистке Арабелле Годдард, которую в XIX веке называли "королевой пианистов". Пианистка была мировой сенсацией 1870-х: она гастролировала по всему миру, продвигая новую модель рояля из палисандра.

Однако австралийский этап ее тура стал для нее испытанием. В июне 1874 года судно RMS Flintshire, на котором она путешествовала, попало в шторм и село на мель у побережья Квинсленда.

После ужасной ночи в открытой лодке, госпожу Годдард спасли вместе с ее роялем. Несмотря на неприятную историю, она продолжила выступления в Австралии, но вскоре в отношении нее разразился грандиозный скандал.

Арабелла Годдард в середине 1870-х Фото: National Trust Афиша с выступлениями Арабеллы Годдард Фото: National Trust

В Сиднее агент пианистки поссорился с менеджером театра Victoria Theatre и отказался делить афишу с местной актрисой бурлеска. В прессе появилось скандальное письмо, якобы написанное самой Годдард, в котором пренебрежительно высмеивали австралийских артистов и публику.

Арабелла отрицала авторство, но должна была бежать из города, оставив рояль. Театр удерживал инструмент как "заложника", пока ситуацию не уладили переговоры.

В конце концов в мае 1875 года рояль снова появился в Лондоне и был приобретен за почти 26 тыс. фунтов (1,44 млн грн) в современном эквиваленте изобретателем Уильямом Армстронгом, владельцем поместья Крегсайд. Его дом стал первым в мире, освещенным гидроэлектричеством, и рояль занимал там почетное место.

После 1901 года инструмент исчез из поля зрения историков вплоть до 2006-го, когда его случайно обнаружили и продали частным коллекционерам. Новые владельцы начали исследования, которые подтвердили: это действительно рояль Арабеллы Годдард.

Рояль прошел реставрацию и тщательную чистку Фото: National Trust Смотрительница осторожно чистит инструмент Фото: National Trust

Под крышкой сохранилась надпись "Sir Wm Armstrong" и записи карандашом, вероятно, обозначающие настройки инструмента. Теперь, ровно через 150 лет после покупки Армстронга, рояль вернулся в замок Крегсайд и снова украшает Гостиную.

"Во времена стриминга легко забыть, насколько важной когда-то была живая музыка. Для викторианских семей иметь дома рояль было нормой, но инструмент Broadwood был символом статуса — его упоминали даже в романах Джейн Остин", — говорит музыковед Дейзи Гиббс из Национального траста.

Менеджер коллекций Клэр Тисдейл добавляет, что господин Армстронг сознательно выбрал именно этот рояль, восхищаясь Арабеллой Годдард. Вероятно все было сделано так, как сегодня коллекционеры ищут гитары известных рок-звезд.

"Мы счастливы вернуть инструмент домой и поделиться его невероятной историей с посетителями", — говорит менеджер, добавляя, что теперь рояль находится на экспозиции для всех желающих.

Ранее Фокус рассказывал о том, как уникальные костяные флейты имитировали крики хищников. Недавние раскопки, проведенные в Айн Малаха, древнем поселении натуфийской культуры, принесли коллекцию из семи аэрофонов, изготовленных из длинных костей крыльев птиц.

Впоследствии стало известно, где расположен самый большой музыкальный инструмент на Земле возрастом 300 млн лет. Исследователи считают, что миллионы лет назад он был частью древнего морского дна, однако впоследствии все изменилось.