Відмова жінки від дивного прохання перетворила дитяче свято на скандал між сусідками

Мешканка США опинилася в конфліктній ситуації з сусідкою, яка звинуватила її в байдужості та жадібності. Коли жінка розповіла про причину відмови, то в мережі стали на бік героїні цієї історії.

Вона розповіла, що сусідка просила її влаштувати солодке свято для дитини без оплати за її роботу, йдеться в дописі американки в Reddit.

За словами жінки, вона захоплюється випічкою й час від часу ділиться фото своїх тортів у соцмережах. Утім, як зізнається жінка, це лише хобі — вона не приймає замовлення і не заробляє на цьому.

Нещодавно сусідка прийшла до неї з проханням спекти 30 кексів для дитячого дня народження, причому без жодної оплати. Жінка ввічливо пояснила, що не бере замовлень, але сусідка наполягала.

Сусідка попросила жінку спекти кекси безкоштовно Фото: Pixels

"Ти ж цього вихідного нічого не робиш, то допоможи", — згадала слова сусідки американка, а тому спочатку їй відмовила.

Незабаром вона прийшла вдруге з таким же проханням, але героїня історії знову відмовила. Пізніше жінка дізналася, що сусідка звинуватила авторку посту в тому, що та начебто "підвела дитину".

"Леді, твоє планування свята — не моє неоплачуване стажування", — написала авторка поста.

Реакція соцмереж

Користувачі Reddit були шоковані нахабством сусідки та говорили, що її слід було провчити. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Вона подумала: ти любиш пекти — отже, безкоштовно зробиш випічку для всіх. Наступного разу скажи, що любиш спати — може, дасть подрімати у неї вдома за "рекламу";

"Я раджу виставити рахунок наперед — із "завищеною" оплатою за інгредієнти й час. Побачиш, як швидко вона передумає";

"Сором — це корисна емоція. Шкода, що дехто її не має";

"Добре, що ти чітко поставила межі. Хай пліткує, головне — ти залишилася при своїй гідності".

