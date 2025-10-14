Отказ женщины от странной просьбы превратил детский праздник в скандал между соседками

Жительница США оказалась в конфликтной ситуации с соседкой, которая обвинила ее в равнодушии и жадности. Когда женщина рассказала о причине отказа, то в сети стали на сторону героини этой истории.

Она рассказала, что соседка просила ее устроить сладкий праздник для ребенка без оплаты за ее работу, говорится в заметке американки в Reddit.

По словам женщины, она увлекается выпечкой и время от времени делится фото своих тортов в соцсетях. Впрочем, как признается женщина, это лишь хобби — она не принимает заказы и не зарабатывает на этом.

Недавно соседка пришла к ней с просьбой испечь 30 кексов для детского дня рождения, причем без всякой оплаты. Женщина вежливо объяснила, что не принимает заказов, но соседка настаивала.

"Ты же в этот выходной ничего не делаешь, так помоги", — вспомнила слова соседки американка, а потому сначала ей отказала.

Вскоре она пришла во второй раз с такой же просьбой, но героиня истории снова отказала. Позже женщина узнала, что соседка обвинила автора поста в том, что та якобы "подвела ребенка".

"Леди, твое планирование праздника — не моя неоплачиваемая стажировка", — написала автор поста.

Реакция соцсетей

Пользователи Reddit были шокированы наглостью соседки и говорили, что ее следовало проучить. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Она подумала: ты любишь печь — значит, бесплатно сделаешь выпечку для всех. В следующий раз скажи, что любишь спать — может, даст вздремнуть у нее дома за "рекламу";

"Я советую выставить счет наперед — с "завышенной" оплатой за ингредиенты и время. Увидишь, как быстро она передумает";

"Стыд — это полезная эмоция. Жаль, что некоторые ее не имеют";

"Хорошо, что ты четко поставила границы. Пусть сплетничает, главное — ты осталась при своем достоинстве".

