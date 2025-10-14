Поддержите нас UA
Отказ женщины от странной просьбы превратил детский праздник в скандал между соседками

Женщины поссорились из-за странной задумки одной из соседок | Фото: Freepik

Жительница США оказалась в конфликтной ситуации с соседкой, которая обвинила ее в равнодушии и жадности. Когда женщина рассказала о причине отказа, то в сети стали на сторону героини этой истории.

Она рассказала, что соседка просила ее устроить сладкий праздник для ребенка без оплаты за ее работу, говорится в заметке американки в Reddit.

По словам женщины, она увлекается выпечкой и время от времени делится фото своих тортов в соцсетях. Впрочем, как признается женщина, это лишь хобби — она не принимает заказы и не зарабатывает на этом.

Недавно соседка пришла к ней с просьбой испечь 30 кексов для детского дня рождения, причем без всякой оплаты. Женщина вежливо объяснила, что не принимает заказов, но соседка настаивала.

Духовка плитка
Соседка попросила женщину испечь кексы бесплатно
Фото: Pixels

"Ты же в этот выходной ничего не делаешь, так помоги", — вспомнила слова соседки американка, а потому сначала ей отказала.

Вскоре она пришла во второй раз с такой же просьбой, но героиня истории снова отказала. Позже женщина узнала, что соседка обвинила автора поста в том, что та якобы "подвела ребенка".

"Леди, твое планирование праздника — не моя неоплачиваемая стажировка", — написала автор поста.

Реакция соцсетей

Пользователи Reddit были шокированы наглостью соседки и говорили, что ее следовало проучить. Больше всего поддержки получили такие реплики:

  • "Она подумала: ты любишь печь — значит, бесплатно сделаешь выпечку для всех. В следующий раз скажи, что любишь спать — может, даст вздремнуть у нее дома за "рекламу";
  • "Я советую выставить счет наперед — с "завышенной" оплатой за ингредиенты и время. Увидишь, как быстро она передумает";
  • "Стыд — это полезная эмоция. Жаль, что некоторые ее не имеют";
  • "Хорошо, что ты четко поставила границы. Пусть сплетничает, главное — ты осталась при своем достоинстве".

