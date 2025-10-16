Наречений вже тут: образ кота під час весілля однієї пари розсмішив мережу (фото)

Одне подружжя проводило весілля, на якому переодягли свого пухнастого улюбленця. Образ котика в елегантному вбранні на святкуванні викликало шквал коментарів на підтримку чотирилапого.

Пухнастий цієї родини був одягнутий в костюмчик, який нагадував нареченого під час урочистостей, як видно на опублікованій світлині в Reddit.

Фото з котом стало популярним у мережі — набрало понад 74 тис. реакцій. На зображенні можна побачити гарно вдягненого кота на дитячому візочку в образі нареченого.

Кіт в образі нареченого на весілля Фото: Reddit

"Наречений вже прибув", — йдеться в описі до фото.

Наразі точно невідомо, де та коли саме була зроблена світлина. Сам автор посту не повідомив додаткових деталей.

Що кажуть в мережі

У коментарях до популярного посту, більшість юзерів відзначити стильний образ кота. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Просто подивіться, як він тримається — він знає, що він зірка!";

"Який витончений джентльмен!";

"Це фото щоразу вибиває мене з колії";

"Королівський, врівноважений і повністю контролює ситуацію";

"Хочу побачити його наречену-кішку!".

