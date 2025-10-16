Наречений вже тут: образ кота під час весілля однієї пари розсмішив мережу (фото)
Одне подружжя проводило весілля, на якому переодягли свого пухнастого улюбленця. Образ котика в елегантному вбранні на святкуванні викликало шквал коментарів на підтримку чотирилапого.
Пухнастий цієї родини був одягнутий в костюмчик, який нагадував нареченого під час урочистостей, як видно на опублікованій світлині в Reddit.
Фото з котом стало популярним у мережі — набрало понад 74 тис. реакцій. На зображенні можна побачити гарно вдягненого кота на дитячому візочку в образі нареченого.
"Наречений вже прибув", — йдеться в описі до фото.
Наразі точно невідомо, де та коли саме була зроблена світлина. Сам автор посту не повідомив додаткових деталей.
Що кажуть в мережі
У коментарях до популярного посту, більшість юзерів відзначити стильний образ кота. Найбільше підтримки отримали такі репліки:
- "Просто подивіться, як він тримається — він знає, що він зірка!";
- "Який витончений джентльмен!";
- "Це фото щоразу вибиває мене з колії";
- "Королівський, врівноважений і повністю контролює ситуацію";
- "Хочу побачити його наречену-кішку!".
Раніше Фокус розповідав, що кішки в сукнях стали подружками нареченої. Наречений і наречена були дуже задоволені тим, що свідками на їхньому весіллі стали домашні тварини.
Згодом стало відомо, як качка кумедно вийшла на весілля замість нареченої. 28-річна американка Мішель готувалася до виходу подруги-нареченої, та перед прибуттям жінки її випередила звичайна качка, яка викликала сміх серед присутніх, так і користувачів.